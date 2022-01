Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: ''Finto buonismo''

Gossip TV

Soleil Sorge perde le staffe nella puntata del Grande Fratello Vip, accusando le amiche di essere dalla parte della rivale Delia Duran.

Soleil Sorge non è affatto felice per l’accoglienza calorosa che Delia Duran ha ricevuto dai concorrenti del Grande Fratello Vip, lamentando la mancanza di coerenza di alcuni di loro, in particolare delle amiche Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Nel corso della puntata del reality show di Canale5, Sorge non ha nascosto la sua grande delusione e si è arrivati allo scontro diretto.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge amareggiata da Katia e Manila

Delia Duran ha varcato la porta rossa di Cinecittà in cerca di una spiegazione per il comportamento del compagno Alex Belli, e per scoprire se la loro storia d’amore potrà essere salvata o meno. L’ingresso della showgirl ha messo molta agitazione a Soleil Sorge, che si trova con una delle sue peggiori rivali a pochi metri e vede tutti gli inquilini di Cinecittà andare piuttosto d’accordo con lei, nonostante poche settimane fa tutti parlassero molto male di Delia. L’incoerenza degli concorrenti del Gf Vip, soprattutto delle amiche Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ha messo in crisi Sorge che ha deciso di rivelare perché si è distaccata da loro e cosa pensa del loro atteggiamento nei confronti della Duran.

“Io sono andata anche da Katia e Giacomo a chiedere aiuto per parlare con Soleil, che da quando è entrata Delia è un po’ giù. Sono andata da lei e l’ho cercata mille volte, ma c’è un dettaglio che può cambiare tutto ovvero il fatto che Delia dorme con me. Io, per la mia etica, non posso negare la conoscenza soprattuto ad una donna che ha una storia da raccontare”, ha ammesso Manila, resasi contro sin dall’inizio che Soleil, che ha fatto nuove rivelazioni su Belli, era cambiata nei suoi confronti. “Magari le parole che hai avuto nei suoi confronti e il giudizio, dovevi evitarlo prima. Tutto questo buonismo mi sembra eccessivo, come sempre cercare di fare i paladini della bontà umana quando non lo siete”, ha sbottato Sorge, sottolineando la mancanza di coerenza dell’ex Miss Italia.

“Non è un giudizio, semplicemente un commento sulla situazione tra Alex e Delia. Io trovo lei una persona che si è posta benissimo, l’abbiamo giudicata tutti prima di conoscerla”, ha ribattuto Manila. Tirata in ballo sulla delicata questione, Katia, che ha affrontato Miriana Trevisan, ha ammesso: “Io, personalmente, ho visto che anche con me ti sei allontanata. Mi hai fatto stare male oggi, mi hai ferita perché tu sai che ti ho sempre difesa, che ti voglio bene. Sono andata a chiedere a tutta la casa ‘perché non mi parla, cosa succede?’. Mi sono stufata, vedono tutto loro ogni volta!”. Nonostante le belle parole della soprano, Soleil è certa che le sue amiche l’abbiamo tradita e non sembra intenzionata a fare marcia indietro.

