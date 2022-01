Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro offende Jessica Selassié: Barù la difende

Gossip TV

Barù non resta indifferente alle allusioni di Manila Nazzaro su Jessica Selassié e i fan del Grande Fratello Vip esultano.

Prova d’amore o semplice volontà di rimettere al proprio posto un’inquilina che sopporta a mala pena? Questo si chiedono i fan del Grande Fratello Vip dopo aver assistito allo scambio di battute tra Manila Nazzaro e Barù, che ha difeso a spada tratta Jessica Selassié dalle insinuazioni pesanti dell’ex Miss Italia sulla principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Barù contro Manila per Jessica

Che Jessica Selassié non sia del tutto indifferente a Barù è ormai un dato di fatto. I due gieffini si corteggiano con sguardi languidi, battute piccanti e dolci premure, come quella che preparasi a vicenda la colazione di prima mattina. Barù è molto in sintonia con Jessica, che potrebbe dover combattere con Nathaly Caldonazzo per assicurarsi le attenzioni del gieffino, dal momento che anche l’attrice sembra interessata ad approfondire la conoscenza. Quando Manila Nazzaro ha fatto una battuta cattiva nei confronti della principessa etiope, Barù ha rilanciato con una stilettata in difesa di Jessica, suscitando l’ilarità del popolo del web.

“L’ho addestrata bene eh, ci si è voluto un po’ ma ce l’ho fatta”, ha commentato ironicamente Barù parlando di Jessica, che si è offerta di cucinare per lui senza protestare. “Beh nemmeno troppo se ci pensi bene… Quando uno trova terreno fertile è facile, è quando il terreno non è fertile che inizia la tua sfida, ricordalo”, ha esclamato Manila sottolineando come Selassié non sia una donna difficile da convincere, indispettendo molto il gieffino che ha replicato: “Dipende cosa pianti”. Sarà Barù il cavaliere dalla scintillante armatura pronto a salvare Jessica dalle grinfie delle inquiline del Gf Vip?

I presupposti per una love story ci sono tutti, dal momento che Barù non ha negato di essere interessato a Jessica e la riempie di complimenti, più o meno espliciti. Anche la principessa etiope fatica a non gravitare attorno a Barù durante il giorno e ora anche la notte, condividendo insieme il letto.

praticamente maniglia ha dato della ragazza facile a jessica e barù l’ha zittita #gfvip #jerù pic.twitter.com/czadv3PwId — CAPTAIN JEANMARIE (@cherotturadicaz) January 12, 2022

