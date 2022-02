Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: ''Non sono qui a fare show''

Gossip TV

Manila Nazzaro riflette sulle Nomination e sulle scelte del pubblico del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di tirare le somme, in attesa della nomina dei prossimi finalisti del reality show di Canale5. Manila Nazzaro, parlando di Nomination, non nasconde di essere preoccupata per la percezione che il pubblico può aver avuto di lei, essendo estraniata dall’esterno da lunghissimi mesi.

Grande Fratello Vip, la paura di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è stata tra le prime concorrenti a varcare la porta rossa di Cinecittà, e da quel momento ha perso ogni contatto con il mondo esterno, salvo che per poche sorprese con persone importanti della sua vita. L’ex Miss Italia è in ansia per il parere del pubblico del Grande Fratello Vip, non riuscendo a comprendere quali siano i criteri per arrivare ai telespettatori, visti gli esiti di alcune Nomination. Parlando con Antonio Medugno, Manila ha espresso i propri dubbi, inconsapevole del caos che si è scatenato per lo sfogo di Lorenzo Amoruso.

Quando il partenopeo fa presente che questa sera Kabir Bedi potrebbe salvarsi, Manila ammette: “Io penso che prima o poi uscirà Kabri, gli voglio bene ma noi vogliamo Antonio. Non ho idea di quello che è successo fuori i primi mesi, perché ero qui”. La gieffina non ha timore di dire quello che pensa di alcune dinamiche che si sono create al Gf Vip, e commenta: “Ho paura che non passi, ma io non potrei fare diversamente. Il mio modo di fare non è aggredire, creare dinamiche e fare show. C’è modo e modo di fare show, non mi appartiene. Spero che certe caratteristiche possano essere arrivate. Riuscire a tenere coeso un gruppo, accogliere e comprendere sono caratteristiche che fanno parte non solo di questa esperienza, ma della vita”.

Secondo Nazzaro, infatti, è più plausibile che il pubblico premi chi ha creato dinamiche in casa, ma Antonio la rassicura facendo notare che anche le persone perbene vengono premiate.

