Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: "Gianmaria e Sophie si sono fatti compagnia perché non c’era altro da fare qui dentro"

Manila a confronto con Miriana sul rapporto tra Gianmaria e Sophie al Gf Vip.

Stasera, lunedì 3 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Manila Nazzaro si è confrontata con Miriana Trevisan sul rapporto, già concluso, tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Manila Nazzaro rompe il silenzio su Gianmaria Antinolfi

Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello Vip, Manila ha deciso di vuotare il sacco e dire la sua su Gianmaria e Sophie. Se l'ex Miss Italia ha parlato solo di un'amicizia tra i due, la showgirl è convinta che tra loro stava nascendo qualcosa di più importante. "Tu non sei obiettiva. Si sono fatti compagnia perché non c’era altro da fare qui dentro" ha dichiarato Manila.

"Non è vero che non sono obiettiva" ha prontamente replicato la Trevisan "Quello che è potuto arrivare come messaggio positivo è che lui con il tempo è riuscito a far capire a lei che comunque è una brava persona". "Il rapporto era reale, ma non aveva senso perché non c'era. Stiamo parlando del nulla. Lui sarebbe stato una brava persona aldilà del pensiero di Sophie, dai" ha aggiunto la Nazzaro "Non so neanche quanto ci sia di amicizia vera che possa proseguire fuori. Troppo diversi".

Dopo aver parlato di Sophie e Gianmaria, Manila ha spostato il discorso sull'interesse di Biagio D'Anelli nei confronti di Miriana: "Io credo agli occhi di Biagio però a lui ho detto non mi fidavo di te". A farle eco anche Nathaly Caldonazzo: "Si vedeva benissimo che vi piacevate".

