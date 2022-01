Grande Fratello Vip, Davide Silvestri vuota il sacco: "Non vedo amore nella Casa, ma solo divertimento"

Gossip TV

La confessione di Davide sulle coppie del Grande Fratello Vip.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Davide Silvestri. Parlando con Katia Ricciarelli di alcune dinamiche del gioco, il giovane attore ha rotto il silenzio sulle coppie nate nella Casa rivelando tutti i suoi dubbi e perplessità sulla veridicità dei sentimenti tra i concorrenti.

I dubbi di Davide Silvestri sulle coppie del Gf Vip

Dopo aver discusso con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, Katia ha cercato un confronto con Davide. Il giovane attore si è detto piuttosto scettico circa la possibilità che nella Casa ci siano veri sentimenti tra i concorrenti: "Qua in casa per quanto mi riguarda non vedo amore. Non c è da nessuna parte. Poi mi auguro di sbagliarmi ma vedo solo divertimento".

Secondo Silvestri, come riporta Lanostratv, le coppie del Gf Vip 6 sarebbero soggiogate solo ed esclusivamente dal divertimento. Sarà davvero così? Ricordiamo che, a oggi, le coppie nate nella Casa sono diverse: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, ma anche Gianmaria Antinolfi che sta cercando di conquistare la new entry Federica Calemme.

A proposito di Gianmaria e Alessandro, i due concorrenti sono finiti al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni davvero poco carine rivolte a Sophie. Alfonso Signorini metterà al corrente la modella della situazione? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5.

