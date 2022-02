Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro furiosa: ''Katia non mi deve più cercare''

Gossip TV

Manila Nazzaro in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Cosa è successo?

Manila Nazzaro non ci sta. Il durissimo giudizio di Kabir Bedi, le offese ricevute da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge che si sono schierate dalla parte dell’attore e il rimprovero di Alfonso Signorini, hanno fatto crollare la concorrente del Grande Fratello Vip. In lacrime, Manila spiega cosa l’ha ferita e prende definitivamente le distanze dalla soprano.

Grande Fratello Vip, Manila in lacrime dopo la puntata

Non è stata una puntata facile per Manila Nazzaro, che si è vista attaccare su più fronti. L’ex Miss Italia ha ricevuto un rimprovero durissimo da Alfonso Signorini, che trova la concorrente del Grande Fratello Vip poca sincera nelle sue azioni. Il presentatore, infatti, ha rimproverato Manila di aver fatto il nome di Kabir Bedi per le Nomination, nonostante i due si fossero chiariti in settimana e la situazione sembrasse essere tornata pacifica. Il gesto di Manila ha portato anche a critiche pesantissime da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, che ormai hanno voltato le spalle dalla gieffina e colgono ogni occasione per attaccarla.

Dopo la diretta, in camera da letto, Delia si è lamentata per il trattamento riservato a Manila, ammettendo: “Non è giusto che tu vieni per l’ennesima volta colpevolizzata di un qualcosa che non c’è. Tu hai servito e riverito chiunque in questa casa. Io a Kabir lo ammiro e lo stimo come artista, anche a Katia, però bisogna dare un peso alle cose”. Manila, in lacrime, ha spiegato: “Katia e Soleil hai sentito cosa hanno detto? Le ho curate per mesi. Tutti qui dentro devono essere rispettati. Quelle parole che mi ha detto, mi hanno aperto un cratere nel cuore, perché io sono stata veramente disperata nella mia vita per i miei figli. Lui non da nulla di me, ha utilizzato una parola assurda per una mamma che ha combattuto per i suoi figli. L’attacco di Soleil è stato senza rispetto per me, la prima che non ha avuto rispetto per nessuno qui dentro”.

Le parole di Kabir sembrano aver aperto una voragine nel cuore di Nazzaro che, ormai stanca delle dinamiche della casa, è crollata e ha confessato di voler prendere le distanze anche da Katia: “Qui c’è gente che merita di rimanere, non lui. Ha detto una cosa molto cattiva e Katia non mi ha neanche difeso, e per lei ho fatto tutto. Lei non mi deve più cercare, metto un muro. Kabir non sa nulla di noi, spara sentenze senza sapere”. Manila riuscirà ad arrivare alla finale del Gf Vip?

