Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini umilia Manila Nazzaro: ''Sei una bugiarda''

Gossip TV

Alfonso Signorini perde la calma e si scaglia contro l’ex Miss Italia nella puntata del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro e Kabir Bedi proprio non riescono ad andare d’accordo, soprattutto dopo che l’attore ha accusato l’ex Miss Italia di trattarlo diversamente rispetto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. In puntata, dopo aver ammesso di aver chiarito con Kabir, Manila lo nomina provocando l’ira funesta di Alfonso Signorini, che non risparmia commenti al vetriolo sulla gieffina.

Grande Fratello Vip, Signorini perde le staffe con Manila Nazzaro

Puntata ricca di colpi di scena e tensioni, anche tra presentatore e concorrenti. Dopo aver ripreso Alessandro Basciano, che ha minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini se l’è presa anche con Manila Nazzaro, non apprezzando la poca chiarezza della gieffina. Nelle ultime settimane, l’ex Miss Italia si è trovata spesso a discutere con Kabir Bedi, dopo che l’attore l’ha accusata di non prestare attenzione alle sue porzioni di cibo per far mangiare di più altri concorrenti. Offesa, Manila si è scagliata contro Kabir, per poi cercare un confronto e ristabilire una parvenza di pace.

Nonostante questo, Nazzaro ha deciso di fare il nome dell’attore alle Nomination, mandando su tutte le furie Signorini. “Ma scusa Manila hai chiarito con Kabir e poi lo hai nominato. Allora non chiarire, lo nomini e basta! Insomma. Manila non devi cadere nell’eccesso di zelo dicendo che la nomination non è una cosa negativa. Non è vero. Perché allora non voti la tua migliore amica? Devi riconoscere che la nomination è un colpo basso. Dillo!”, ha sbottato Signorini mentre Manila ha continuato a sostenere che, arrivati a questo punto del gioco, la Nomination non è certo una funzione.

“Questa roba di te mi fa davvero incavolare, come quando vi ho beccato che parlavate male della Ricciarelli e dicevi che non era vero. Poi rimandai il video e arrivò la tua ammissione. Sei bugiarda“Se smentisci questo sei bugiarda. A me questo modo di fare non piace per niente, anche se non dovrei dirlo perché sono il conduttore”, ha dichiarato Alfonso lasciando amareggiata Manila.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.