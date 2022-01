Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan amicizia in crisi: ''Non mi appoggi mai''

Gossip TV

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, amiche ma ai poli opposti nelle fazioni del Grande Fratello Vip, chiariscono le incomprensioni delle ultime settimane.

La situazione tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro è sempre più complicata. Sebbene legate da una bella amicizia, nata fuori la casa di Cinecittà, le due gieffine hanno occupato poli opposti nella Casa più spiata d’Italia, trovandosi l’una contro l’altra in diverse occasioni. Stanca di vedere Manila giustificare le cattiverie gratuite di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, desiderosa di non perdere questo rapporto a causa di terze persone, Miriana ha affrontato l’ex Miss Italia.

Grande Fratello Vip, Miriana e Manila ai ferri corti?

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nate due fazioni ben distinte, che continuano a scontrarsi senza sosta giorno dopo giorno, puntata dopo puntata. Dopo lo scontro tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, condannata da Barù, gli inquilini di Cinecittà sono stati colpiti da una frattura di portata gigantesca, che ha messo anche due amiche l’una contro l’altra. Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, infatti, hanno scelto percorso opposti per la loro avventura al Gf Vip, e l’ex Miss Italia è diventata una delle persone più legate a Katia, nonostante la soprano non abbia mai risparmiato pesantissime critiche a Miriana. Dopo l’ultima puntata del reality show di Canale5, e la lavata di testa che ha fatto Signorini ai suoi concorrenti, Miriana e Manila si sono confrontate.

“Anche con te farò chiarimenti fuori e qui piano piano, ma non è vita nostra”, ha ammesso Trevisan sottolineando l’esigenza di staccare la loro amicizia dal contesto della casa. “Oggi Barù mi ha fatto l’oracolo e mi ha detto che sono troppo buona, e che l’unica persona buona come me sei tu. Mi ha detto che dovrei stare solo con te, per questo motivo. Mi ha detto che sto facendo una figuraccia, ma per me sono altre le figuracce”, ha ribattuto Manila. “Tu spesso non mi ascolti, ma lo faremo quando saremo sole. Non ti sto dicendo di essere cattiva con loro, non riesci ad avere lo stesso peso e la stessa misura. Io non ti ho capito in questa cosa, perché sei andata a proteggere una persona mentre anche io stavo male. Tu sei andata con le persone che mi hanno colpito più sul personale”, ha spiegato Miriana, cercando di far capire alla Nazzaro perché soffre così tanto per la solidarietà che ha mostrato a Katia e Soleil.

“Io ti ho protetta, tu non vedrai mai un confessionale in cui vedo cose su di te. Io non sono andata, io mi sono ritrovata perché c’è quello dall’altra parte. La difesa di Katia era su quello successo con Lulù e Katia, tu non c’entravi nulla. Quando sto con loro io le cose le dico, cosa volevi da me?”, ha ammesso Manila, cercando di tranquillizzare l’amica senza tradire il suo sodalizio televisivo. “Loro hanno fatto lo stesso errore che hanno fatto Jessica e Lulù, torno a parlarne perché non lo capisci. In questo fatto non hai fatto due pesi e due misure. Tu dovresti prendere la stessa posizione con Katia, lei attacca feroce e si va sul personale. Tu stai appoggiando una cosa, poi con me sei diversa e con Soleil scherzi su una questione che prevede una moglie”, ha concluso Miriana che non riesce a trovare coerenza nelle parole dell’amica. Insomma, questo rapporto sarà distrutto dalla convivenza al Gf Vip o Miriana e Manila troveranno il modo di andare oltre le dinamiche del gioco?

