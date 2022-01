Grande Fratello Vip, lo sfogo di Barù: "La cosa detta da Katia Ricciarelli era brutta, molto forte"

Gossip TV

Barù critica Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini dopo la diretta del Gf Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella Casa per confrontarsi direttamente con i concorrenti invitandoli a moderare i propri termini e atteggiamenti. A dire la sua sulla questione è stato Barù, che ha criticato sia Katia Ricciarelli che l'intervento del conduttore.

Barù critica Alfonso Signorini

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Contrariamente alle aspettative del pubblico, Katia Ricciarelli non è stata squalificata dal gioco. "Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista" ha dichiarato Signorini motivando la sua decisione di non squalificare la soprano dal gioco.

La scelta di Alfonso di tutelare in qualche modo Katia è stata criticata da Barù. Parlando con Jessica Selassié dopo la puntata, il nipote di Costantino della Gherardesca ha dichiarato: "La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non lo puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono sempre super attento [...] Mio nonno non ha mai detto una cosa del genere. Non è questione di generazione. Non capisco perchè in Italia si facciano passare queste cose, negli Usa saresti fucked. Cose brutte".

A quanto pare, però, solo Barù si è reso conto della gravità delle parole della Ricciarelli. Soleil Sorge, Valeria Marini e Giacomo Urtis, Manila Nazzaro e Davide Silvestri hanno infatti votato la soprano come preferita, dandole anche questa volta l’immunità.

