Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: ''Contro tutti per Soleil Sorge''

Manila Nazzaro parla del rapporto con Soleil Sorge, che l’ha portata a scontrarsi contro molti inquilini del GF Vip.

Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino riflettono sul percorso di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L’attrice partenopea sembra aver già cambiato idea sulla bionda influencer, anche grazie a Manila, che ha parlato molto bene della gieffina, ammettendo di averla difesa al costo di andare contro tutti.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro parla di Soleil Sorge

Soleil Sorge è un vulcano incontenibile di emozioni e polemicità. La bionda influencer è tra le principali creatrici di dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip e forse, anche per via dell’amore che il pubblico ha dimostrato nei suoi confronti, è diventata antipatica alla stragrande maggioranza della Casa. Manila Nazzaro, invece, ha sempre difeso Soleil anche quando si è ritrovata a scontrarsi con altre personalità forti del Gf Vip, e avrebbe potuto mollare l’influencer per essere inserita nel gruppo. Parlando con Patrizia Pellegrino, che ha inizialmente fatto infuriare Soleil e Alex Belli, l’ex Miss Italia ha ammesso:

“Dobbiamo fare attenzione ai modi e ai termini, e soprattutto la tempistica. Più sei sintetica, più il messaggio arriva pulito. Soleil ha un carattere che, crescendo, diventerà una forza. Ma ora la forza senza il controllo è nulla, deve imparare a dosarla […] Io sono stata una delle prime ad andare oltre, mi sono schierata contro tutti per lei. Avevo tutto il gruppo di Raffaella contro, e lei era sola contro tutti”.

Patrizia, nonostante inizialmente sembrasse scettica sul conto di Sorge, si è ricreduta in pochissime ore e ha dato ragione a Manila: “Io sono certa, anche se non la conosco, che lei ha un mondo di sofferenza dentro che l’ha resa un po’ ispida. Hai fatto bene a difenderla, perché come donna vale molto. Tutti noi siamo qui per migliorare, diciamo la verità, perché bisogna giudicare invece di dare una mano a chi è in difficoltà”. Nazzaro, ha poi concluso: “La cosa più bella di Soleil è l’animo, non tanto il carattere. Ha un’attenzione che pochi hanno”.

