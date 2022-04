Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ammette: "Il padre di Manuel non mi accetta"

Gossip TV

La principessa Selassié parla per la prima volta degli attriti in corso con la famiglia del fidanzato Manuel Bortuzzo. La coppia del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanale Chi.

La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele e i due giovani continuano ad apparire sui social e rilasciare interviste che confermano il loro profondo legame. Nei giorni scorsi però, ai più attenti sostenitori della coppia, non è sfuggito un particolare importante.

Grandi Fratello Vip, Lulù Selassié ammette: "Il padre di Manuel non mi accetta"

Franco Bortuzzo, il padre del nuotatore triestino e Lulù hanno infatti smesso si seguirsi sui social, un gesto che aveva subito messo in allarme i fan che avevano ipotizzato che il motivo potesse essere una crisi tra la giovane principessa e Manuel.

Intervistati dal settimanale Chi, i due ex gieffini hanno invece ribadito che le cose procedono nel migliore dei modi ma Lulù ha ammesso di avvertire una atteggiamento di chiusura dal padre di Manuel, come in effetti avveniva anche durante la permanenza nella Casa di quest'ultimo. Ecco cosa ha dichiarato Lulù al settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno.

Manuel e Lulù hanno parlato poi della loro vita fuori dalla Casa.

"Sono due cose diverse. Dentro la Casa sei al di fuori dei problemi della vita, non fai mai niente; quando esci hai mille cose da fare e ti sei dimenticato come si fanno. Ma l’intensità del rapporto con Lulù è la stessa".

Queste le parole del Bortuzzo, mentre Lulù ha dichiarato:

"È meglio adesso perché dentro c’erano liti e discussioni che ti facevano stare in ansia; mentre stare soli, o con le persone che amiamo, ci rende più sereni"

I due giovani hanno ribadito il loro grande desiderio di diventare genitori:

"Sono cose che vanno fatte al momento giusto e per noi c’è tempo, l’importante è volerlo fare quando sarà. Siamo usciti da poco dal GfVip e prima stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita. Sogno fin da piccola di diventare una mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche per Manuel è così".

L'ex gieffino ha poi parlato anche dell’amico Aldo e ha svelato che cosa lui e Lulù hanno portato nella sua vita:

"Hanno portato vita. Soltanto due persone come loro si potevano aggiungere alla mia vita con tanta semplicità. Aldo c’è sempre e il suo esserci riempie ogni vuoto, Lulù ha cambiato le mie prospettive e anche Gianmaria (Antinolfi, ndr) lo sento tutti i giorni, è un ragazzo d’oro, per fortuna abbiamo salvato queste cose belle".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip