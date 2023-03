Grande Fratello Vip, Luca Salatino: "Dovrò operarmi" e annuncia anche un passo importante con Soraia Ceruti

Gossip TV

L'ex gieffino Luca Salatino ha rivelato di doversi operare, ma nonostante il difficile momento, ha anche rivelato che lui e Soraia Ceruti hanno deciso di compiere un passo importante.

Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha svelato gli alti e bassi del periodo che sta vivendo.

GFVip, Luca Salatino parla dell'operazione a cui deve sottoporsi e della convivenza con Soraia Ceruti

Luca Salatino aveva deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, ma la mancanza di Soraia era stata tale che aveva deciso di abbandonare il programma. Ora, l'ex tronista ha annunciato che lui e la fidanzata hanno preso un'ulteriore decisione importante:

"Mi sono trasferito a Como e ora conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora"

Che lui e Soraia fossero follemente innamorati era chiaro dall'esperienza nel reality di Canale 5, dove Luca ha compreso ancora di più quanto amasse l'ex corteggiatrice. Tuttavia, la loro felicità è stata messa in ombra da un problema di salute del giovane vippone: a quanto pare per Luca sono tornati i problemi alla schiena che l'avevano costretto a letto in estate e che qualche tempo fa lo hanno portato ad abbandonare la sua carriera di pugile. Intervistato da magazine, Salatino ha rivelato:

"Questo è un momento molto difficile, perché la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi, a breve, dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione"

Nonostante la paura di questa nuova operazione, Luca Salatino ha ammesso che parte del timore è mitigato dalla consapevolezza che lui e Soraia Ceruti affronteranno anche questa difficile situazione insieme.

