Grande Fratello Vip, Luca Salatino commuove tutti: il doloroso racconto (VIDEO)

Gossip TV

Luca Salatino riceve una sorpresa speciale nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, poi commuove tutti con il doloroso passato.

Luca Salatino è tra i concorrenti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip, complice la sua spiccata sensibilità e la storia di un passato doloroso, sopportato e affrontato con coraggio da una famiglia come tante, nella periferia di Roma. Nel corso dell’ultima puntata, prima di ricevere la sorpresa della madre Rita, lo chef ha fatto commuovere tutti con il suo racconto.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino parla a cuore aperto

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino è entrato in punta di piedi, offrendosi come cuoco giornalmente per i suoi colleghi, ascoltando gli sfoghi dei suoi compagni, e svelando una sensibilità spiccata e apprezzata. Luca si è reso protagonista di qualche scontro, nato dal suo carattere fumantino ma anche dalle provocazioni spesso ingiuste degli altri gieffini, che lo hanno portato a pensare di abbandonare il Gf Vip. Per risollevare il morale dell’ex tronista di Uomini e Donne, Alfonso Signorini ha organizzato una dolce sorpresa, chiedendo alla mamma di Luca di presentasi in Casa per parlare con lui.

Prima di ricevere la sorpresa di mamma Rita, tuttavia, Salatino ha parlato del suo passato doloroso, segnato dalla delusione di vedere un sogno infrangersi in giovane età e dalla lotta contro una brutta depressione che lo ha portato a pensieri estremi, e dalla quale è guarito dopo lunghi anni.

“Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”.

Luca ha commosso tutti parlando del proprio passato, mostrandosi un ragazzo genuino che ce l’ha messa tutta per non rimanere intrappolato in un quartiere difficile di Roma, impegnandosi come chef e tornando sul ring pur consapevole che non potrà mai diventare un professionista come sperava qualche anno fa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.