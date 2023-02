Grande Fratello Vip, Luca Onestini mette in guardia Daniele Dal Moro su Martina Nasoni: "L'ho vista più volte..."

Gossip TV

Luca Onestini accusa Martina Nasoni di essere interessata più al Gf Vip che al suo rapporto con Daniele Dal Moro.

Il comportamento ambiguo assunto da Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip non sembra convincere Luca Onestini. Proprio per questo motivo, l'ex tronista di Uomini e Donne, subito dopo la puntata, ha deciso di affrontare il concorrente veneto per metterlo in guardia sulla sua ex fidanzata.

I dubbi di Luca Onestini su Martina Nasoni

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono ormai ai ferri corti. A commentare la loro situazione ci ha pensato Luca Onestini che, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha voluto mettere in guardia il concorrente veneto. L'ex tronista di Uomini e Donne è infatti convinto che la giovane sia più interessata al reality show che a recuperare il rapporto con il suo ex:

Ha detto tutta un'altra roba dalla settimana scorsa...Ha detto che lei è felice se tu sei felice, boh. Come ha visto che voi vi siete riavvicinati (riferendosi a Daniele e Oriana ndr) ha ricominciato a tirare fuori delle cose non belle nei tuoi confronti. Io l'ho vista più volte prendere e mettersi in un angolo e poi oggi l'ho sentita dire che ha piacere se ti vede felice. C'è qualcosa che non mi torna. Oggi ho sentito una versione che è l'opposto di quello che ho visto. Come facciamo a non dire niente?! Sembra abbastanza chiaro, lei era entrata per riprendersi te, nel momento in cui non ci riesce, fa uscire male te e bene lei.

Dal suo canto, invece, Martina si è sfogata con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi:

Io sono delusa da Daniele, ma non perché si sta mettendo con Oriana...facesse quello che vuole. Sono ferita, si sono ferita...ho vissuto cose peggiori nella vita e ne vivrò di peggio ma non gli faccio portare via pure la mia dignità. Non gli faccio portare via niente di me. Chiuso, non parlo più di lui. È questo che voleva.

