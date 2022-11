Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon: Gianmarco boccia il flirt

Gossip TV

Gianmarco Onestini non crede nell’interesse che Nikita Pelizon ha mostrato per il fratello Luca nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha attirato l’attenzione di Nikita Pelizon la quale, messo fine alla relazione che teneva nascosta da qualche mese, ha fatto capire al nuovo arrivato il suo interesse. Secondo Gianmarco Onestini, tuttavia, la modella non sarebbe così sincera come vuol far credere riguardo i suoi sentimenti per il fratello. Ecco cosa ha rivelato a Pomeriggio 5.

Grande Fratello Vip, Gianmarco Onestini smaschera Nikita Pelizon?

Tra le concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è, senza dubbio, Nikita Pelizon. La modella, stanca delle provocazioni di Oriana Marzoli, ha vissuto dei momenti difficili quando è stata presa di mira da alcuni concorrenti del reality show di Canale 5, ma si è consolata scoprendo di essere sempre tra le preferite del pubblico. Dopo aver messo fine alla sua liaison segreta, accusando neppure troppo velatamente il suo fidanzato di volerla sfruttare per popolarità ora che si trova nella casa del Gf Vip, Nikita è rimasta abbagliata dall’ingresso di Luca Onestini. Il bolognese è ufficialmente single e Nikita non ha nascosto di nutrire per lui un certo interesse, sebbene Luca non si sia mai sbilanciato direttamente e continui a prendere tempo, anche ora che si trova isolato rispetto agli altri inquilini dopo aver contratto il Covid.

Nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, i due hanno avuto modo di salutarsi e parlare, poi Pelizon si è confidata con George Ciupilan a proposito di ciò che si aspetta dal ritorno di Luca in casa, ammettendo di aver timore di essersi presa una clamorosa cotta. George, costretto ad ascoltare il messaggio del padre violento, si è mostrato un buon ascoltatore ma gran parte del pubblico crede che il giovane influencer sia a sua volta invaghito di Nikita e non sappia come confessare il suo interesse romantico, finendo confinato nell’amicizia. Nel frattempo, ospite del salotto di Pomeriggio 5, Gianmarco Onestini è stato interrogato da Barbara d’Urso sul possibile flirt che coinvolge il fratello e ha confidato di nutrire parecchi dubbi sulla sincerità della bella modella.

“Diciamo che ci sono delle cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Allora per esempio: lei è una ragazza che quando è entrata ha detto che era fidanzata. Poi dopo pochi giorni ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona - riporta Biccy - Quindi sminuendo un pochino anche il rapporto che aveva stabilito con un’altra persona fuori. Successivamente ad esempio ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche e poi risulta invece come incongruenza che aveva messo anche dei commenti alle sue foto sui social. Come terza cosa aveva un po’ flirtato con George Ciupilan”.

Gianmarco crede che Nikita voglia sfruttare la popolarità di Luca per ottenere ancora più consensi durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, forte del fatto che creare una love story in casa crei un fandom affezionato e pronto a tutto per salvare la coppia. Luca ascolterà i consigli del fratello Gianmarco, e ci andrà con i piedi di piombo oppure deciderà di approfondire con Nikita?

