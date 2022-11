Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini solleva una protesta dal Web: ''Fatto incontrare a George Ciupilan il padre violento''

Gossip TV

George Ciupilan ha parlato del difficile rapporto con il padre alcolizzato e violento, e Alfonso Signorini ha pensato bene di permettere all’uomo di contattarlo grazie al Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, George Ciupilan si sta dimostrando un ragazzo educato e disponibile al dialogo, ben diverso da come si è presentato nel corso delle sue precedenti avventure televisive. Il giovane influencer ha parlato della sua infanzia dolorosa, degli abusi del padre e di quanto sia stato felice di essere riuscito a scappare in Italia e Alfonso Signorini, per tutta risposta, ha deciso di mettersi in contatto con l’uomo che George avrebbe preferito non rivedere. Inevitabilmente il web è esploso contro il presentatore di Canale 5.

Grande Fratello Vip, orrendo scivolone di Alfonso Signorini: c’entra George Ciupilan

Educato, gentile e pronto al dialogo, George Ciupilan è uno dei concorrenti preferiti dal pubblico del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer si sta mettendo in gioco in modo diverso rispetto agli altri gieffini, senza scalpitare o urlare, bensì raccontando la sua storia persona difficile e complicata. Dopo essere rimasto solo con la nonna, quando sua madre fu costretta a lasciare la Romania trasferendosi in Italia in cerca di lavoro, George venne riconsegnato al padre, un uomo burbero e incline all’alcolismo del quale conserva un pessimo ricordo.

“La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non ho bei ricordi. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così. Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così”.

Questo il commovente raconto di George, offeso da alcuni gieffini, durante l’ultima puntata del Gf Vip su Canale 5. Alfonso Signorini ha dato ampio spazio alla storia personale del concorrente, certamente un ragazzo esemplare che ha preso esempio da quanto gli è accaduto per trasformarsi in una persona migliore. Il momento dedicato a George è stato bellissimo sino a quando Signorini ha annunciato di aver rintracciato il padre del gieffino in Romania e l’uomo ha mandato un messaggio a Ciupilan asserendo di volergli bene. Il gesto di Signorini ha indignato moltissimo il pubblico e il popolo di Twitter, che si è scagliato contro il presentatore accusandolo di aver costretto George a rivivere momenti orrendi e ad entrare in contatto con il padre violento.

