Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon stanca di Oriana Marzoli: ''Cerca il pretesto per litigare''

Secondo Nikita Pelizon, Oriana Marzoli vorrebbe litigare a tutti i costi così da rimanere nel ruolo di provocatrice nella casa del Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon è una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip e per questo alcuni gieffini sono pronti a farle la guerra, in modo più o meno aperto. Secondo la modella, infatti, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi avrebbero fatto di tutto per farla scattare negli ultimi giorni, sperando di dare vita ad una discussione.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli (VIDEO)

È ormai chiaro a tutti che Nikita Pelizon sia una delle concorrenti più amate dal pubblico della settima edizione del Grande Fratello Vip, che l’ha eletta più volte preferita, salvandola dalle Nomination. Per questo motivo, molti concorrenti se la sono presa con Nikita sperando forse di metterla in difficoltà per farla scadere agli occhi del pubblico, o almeno questo è quello che pensa la gieffina di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Parlando con George Ciupilan, suo amico e confidente all’interno della casa di Cinecittà, Pelizon ha raccontato cosa è successo con Oriana, hot con Antonino Spinalbese sotto le coperte, e ha accusato la venezuelana di voler litigare per forza:

“Oggi mi è venuta a dire della clip, quella dove mi sono esposta su Luca, dicendo che lei non lo farebbe mai e che lui le ha detto che non gli piaccio e non è attratto. È come se vuole provarci a seminare zizzania. Sembra che vuole trovare un pretesto per litigare e non ho minimante intenzione”.

Nikita ha accusato anche Antonella Fiordelisi di voler attaccare briga dal momento che la schermitrice ha lanciato frecciatine di fuoco contro l’interesse della Pelizon per Luca Onestini, non ricambiato dal bolognese.

“Antonella, parliamo di Luca e me lo viene a chiedere lei, poi in puntata dice quella cosa lì. Le chiedo perché lo ha detto e lei perché lo penso, ma perché non me lo ha detto in faccia visto che durante la settimana parlavamo? Lei ha detto che l’ha pensato negli ultimi 3 giorni. Io non le credo, il momento per parlare c’è stato”.

