Grande Fratello Vip, Luca Onestini contro Soleil Sorge: "Cosa vuole da me? È ancora inviperita, si faccia una vita"

Il duro sfogo di Luca Onestini contro Soleil Sorge dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 26 dicembre 2022, Luca Onestini e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un acceso scontro a distanza. Il comportamento assunto dall'influencer non è per niente piaciuto al concorrente che, dopo la diretta, si è lasciato andare a uno sfogo contro la sua ex.

Luca Onestini furioso con Soleil Sorge dopo la diretta del Gf Vip

Soleil Sorge, che ieri sera ha preso il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip, non ha perso occasione di stuzzicare e provocare Luca Onestini. Le parole usate dalla giovane influencer, però, ha letteralmente infastidito il concorrente della settima edizione che, dopo la puntata, si è sfogato con Patrizia Rossetti lamentandosi dell’atteggiamento della sua ex:

Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca***ta? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Io nemmeno ho visto il suo GF Vip. Ero in Spagna a fare il mio reality. Nemmeno ho rilasciato un’intervista contro di lei. Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Sono passati 5 anni cavolo, come mai continua in questa direzione?! Venne in casa mio fratello ad avvisarmi. Fecero vedere anche le foto di lei con l’altro. Fai conto Luca Salatino entra qui, poi dopo poche settimane fanno vedere Soraia con un altro. Io non sapevo nulla. L’unica cosa che mi fu detta è stata ‘se vuoi la porta rossa è aperta’. Ma con il cavolo che uscivo per lei che mi aveva tradito.

E da quella volta lì ogni tot lei e sua madre dicono cose contro di me - ha continuato Luca - La mamma ha detto che a Soleil di me non fregava nulla e che mi vedeva solo come un trofeo da prendere. Non la odio, per me non esiste più, non voglio più vederti o sapere niente. Cavolo questa è ancora inviperita. Ma come stai? Fatti una vita! Ma chi la considera quella. E invece lei continua a cadenza regolare.

