Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié a ruota libera su Barù e Alex Belli: "Ecco la verità"

Le sorelle Selassié dopo il Grande Fratello Vip: "Ci siamo rimaste molto male per Alex, Barù? Ci piace".

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da ormai diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Intervistate da Whoopsee, le sorelle Selassié hanno deciso di vuotare il sacco e rivelare alcuni retroscena inediti sui loro ex compagni di avventura, Barù e Alex Belli.

La verità delle sorelle Selassié dopo il Gf Vip

Nel corso di una diretta Instagram con Whoopsee.it, le sorelle Selassié sono tornate a parlare della loro esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. A trionfare è stata proprio la principessa Jessica, che ha rotto il silenzio e rivelato in che rapporti è oggi con Barù:

Intanto ci tengo a precisare sennò poi passo per la sfigata o la visionaria, c’era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all’inaugurazione, siamo comunque tutti e due molto impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile. Poi l’altra volta durante la simpatica intervista a Isola party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex, però va bene! Certo che ci rivedremo, a prescindere che non abbiamo ben definito quello che siamo, l’amicizia di base c’è, c’è tanto affetto, ci confrontiamo su tante cose, lui mi dà consigli io gliene do anche a lui, poi comunque può sempre nascere tutto da una bella amicizia, oppure non si sa...

A farle eco sia Clarissa, che non ha nascosto di nutrire una profonda simpatia per il nipote di Costantino Della Gherardesca, che Lulù. L'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha infatti rivelato di apprezzare molto la "sensibilità nascosta" di Barù:

A me piace. Anche al Gf ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo, non è una persona bigotta che si scandalizza per una parolaccia. A me piacciono le persone così. Andavo molto d’accordo poi vabbè, ho avuto qualche discussione ma cavolate che lasciamo alle spalle, devo dire che mi piace. È un uomo molto sensibile, non si vede ma lo è.

Nel corso dell'intervista, le sorelle Selassié hanno parlato anche di Alex Belli. A Jessica, Lulù e Clarissa non sono per niente piaciute alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex discusso protagonista del Gf Vip nei salotti televisivi di Barbara d’Urso:

C’è stato un fraintendimento con Alex. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano state situazioni private di Lulù che lui sapeva […] E poi ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale. […] Poi gli ho chiesto perché sei andato a Pomeriggio 5? Lui mi ha risposto “Eh ma questo è il nostro lavoro sai com’è fatto”. Sì, ma c’è un momento dove ci sta il lavoro, un momento dove ci sta l’amicizia e uno dove ci sta la vita privata. Ci siamo rimaste molto male.

