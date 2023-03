Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Stasera, giovedì 16 marzo 2023, in prima serata su Canale 5, ci aspetta il quarantaduesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Gf Vip: le anticipazioni della puntata di questa sera

Mancano solo diciotto giorni alla finale e siamo ormai in dirittura d'arrivo. I vipponi non sanno che questa sera verrà decretato il secondo finalista dell'edizione dopo Oriana Marzoli.

Antonella ha festeggiato il suo compleanno senza il suo Edoardo che dopo la scorsa puntata si è recato fuori dalla Casa di Cinecittà per farle gli auguri con tanto di fuochi d'artificio. Nel corso di un'intervista rilasciata a Casa Chi, il giovane romano nella quale ha detto che forse Antonella è la donna della sua vita ma di matrimonio non se ne parla. Come la prenderà la bella influencer campana?

A proposito della Fiordelisi, si è avvicinata ai suoi storici nemici cioè agli Spartani, ma sarà una pace d'arrivo o una tregua armata?

Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini sono al televoto che decreterà il secondo finalista di “Gf Vip 7”. Chi sarà il più votato dal pubblico?

