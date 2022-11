Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera: aggiornamento sui contagiati

Gossip TV

Oggi, lunedì 14 novembre 2022, andrà in onda il diaciasettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 14 novembre 2022, in prima serata su Canale 5, diciassettesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Come noto, nelle ultime ore, nella Casa di Gf Vip sono stati scoperti alcuni casi di Covid-19. La situazione è ancora in costante monitoraggio. I contagiati - Patrizia Rosseti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilo Romita - individuati e isolati immediatamente, sono tutti in buone condizioni e, per questo, saranno in collegamento con la trasmissione dai luoghi in cui sono in quarantena.

Poco fa, in collegamento dagli studi di Cinecittà, Alfonso Signorini ha dichiarato:

“Ormai lo sapete è su tutti i giornali e non è certo un segreto. Il Covid ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Abbiamo quattro positivi, appena scoperta la loro positività sono stati messi in isolamento. Voglio rassicurarvi sulle loro condizioni di salute. Stanno tutti bene e stasera saranno collegati con noi in puntata. Stasera parleremo quindi di Covid e faremo il punto della situazione. Con l’occasione parleremo del Covid in Italia e non solo nella casa del Grande Fratello Vip".

Nel loft di Cinecittà, intanto, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più vicini: l’attrazione è palese e i due si sono scambiati anche dei baci. Per un amore che viene un altro che va? Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria vivono, infatti, un periodo di crisi.

Sorprese in arrivo per Edoardo Tavassi che incontrerà la sorella Guendalina e per Edoardo Donnamaria che avrà modo di parlare con l’amico Paolo Ciavarro.

L'appuntamento con la diciassettesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.