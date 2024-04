Grande Fratello Vip, la vicinanza di un'ex gieffina a Fedez dopo l'intervista a Belve: "Sincero e fragile"

Gossip TV

L'ex amata concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando, sostiene Fedez dopo l'intervista a Belve.

Record di ascolti per l'ultima puntata di Belve, andata in onda ieri martedì 9 aprile 2024 in prima serata su Rai 2, che ha visto tra i suoi protagonisti anche Fedez. L'intervista é stata seguita dai tanti personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno commentato sui social le dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni.

Stefania Orlando sostiene Fedez sui social

La puntata di ieri di Belve è stata tra le più seguite di sempre. Tra i protagonisti della serata anche Fedez che, durante l’intervista, ha parlato della sua difficile adolescenza e della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Una chiacchierata sincera in cui Federico è sembrato credibile, rassegnato forse, “vittima” di sè stesso più che degli altri:

Il caso Balocco ha influito sulla crisi. Io lo scopro quando esce fuori quindi non l’ho presa benissimo. Ho una fondazione pulita ed ho sempre fatto beneficenza in un certo modo. Dopo di lei hanno indagato anche su di me. Ma quando faccio beneficenza perdo soldi. Non entro nei meriti della vicenda giudiziaria, ma voglio difendere Chiara [...] Io mi sarei difeso da subito, io e lei siamo diversi. Non è comunque questa la ragione principale della separazione ma ha contribuito a creare un clima pesante. Sono sicuro però che lei non sia in cattiva fede, ma doveva spiegare che tutte le responsabilità non sono solo sue.

Leggi anche Intervista esclusiva a Marco Maddaloni

L'intervista di Fedez, nella quale ha ammesso che il caso Pandoro Balocco ha influito sulla fine della sua relazione con Chiara, é stata seguita e commentata sui social da tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Stefania Orlando, che ha espresso vicinanza al rapper. L'ex amata concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di non voler prendere le parti di nessuno dei due, ma di aver trovato Federico molto sincero:

Mi è piaciuta l’intervista, lui mi è sembrato sincero e a tratti fragile. Provare empatia nei suoi confronti non significa automaticamente essere contro Chiara. Non è una gara tra lui e lei, valuto ciò che ho sentito e mi fermo lì [...] Fedez è da abbracciare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.