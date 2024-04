Grande Fratello, intervista a Marco Maddaloni: "A volte bisogna perdere per vincere, la mia strategia? Lealtà e rispetto"

Gossip TV

L'ex gieffino Marco Maddaloni si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Marco Maddaloni, ex amatissimo protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Educato, ambizioso e leale, il judoka sarebbe potuto essere uno dei finalisti del reality show condotto da Alfonso Signorini se solo il destino non ci avesse messo lo zampino. Il campione sportivo, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco a poche settimane dalla finale per stare vicino alla sua famiglia in un momento molto delicato e difficile. Marco non avrà vinto il programma, è vero, ma si è portato a casa l'affetto e l'amore di milioni di telespettarori, che continuano a seguirlo con grande ammirazione.

Maddaloni si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello, al suo grande amore per la famiglia, fino alla pubblicazione del suo ultimo libro "L'anima del campione".

Pechino Express, L'Isola dei Famosi e per ultimo il Grande Fratello. Che esperienza è stata?

Il Gf è la morale del mio percorso televisivo: a volte bisogna perdere per vincere. Tutti i ragazzi della Casa si sono affezionati a me, mi hanno protetto come anche io ho fatto con loro. Non me l'aspettavo, non avrei mai pensato che persone di 20 anni potessero legarsi a me in questo modo. Io ho cercato sempre di essere me stesso, sono una persona che si mette sempre a disposizione e in discussione anche perchè penso che la vita ti ripaga con la stessa moneta. In molti ho ritrovato un Marco Maddaloni più giovane. Quando ho fatto Pechino Express sono partito con Rosolino, che è una persona eccezionale. Sognavo di avere una vita come la sua. Lui in quel percorso mi ha aiutato tanto e io ho cercato di fare lo stesso con i ragazzi del Gf.

Come ti ha aiutato in questa esperienza la tua carriera da sportivo?

Lo sport è vita. Lealtà, rispetto e amicizia per me sono alla base di tutto. Non metto nulla davanti a questi tre valori. Per me nasce tutto dall'educazione e il rispetto, se tu hai rispetto verso l'altra persona non potrai mai tradirla. Lo sport ti da le regole, disciplina, ti insegna a perdere e a rispettare il tuo avversario. L'avversario non è un nemico, ma una persona che ti spinge a migliorarti. Senza i miei avversari io non sarei mai diventato la persona che sono oggi.

Hai rimpianti?

Non ho rimpianti, sono felice del mio percorso. Mi dispiace di non averlo portato a termine, ma ho fatto l'unica scelta che potevo fare. Da sportivo, però, ci sono rimasto male. Avendo già vinto altri due reality, mancavano venti giorni alla fine del Gf, sicuramente ero uno dei potenziali vincitori. Ai ragazzi della Casa io ho sempre detto che noi eravamo dei giocatori, stavamo facendo un concorso a premi, una competizione dove alla fine restava solo una persona e questo, vuoi o non vuoi, ci rendeva dei giocatori. A me non interessava vincere, ma finire il percorso e accompagnarli più avanti possibile.

Secondo te perché ha vinto Perla?

Dei finalisti, chiunque si sarebbe meritato la vittoria. Dopo sette mesi nella Casa, che sono davvero tanti, ognuno di loro aveva creato dei contenuti. Ha vinto Perla perchè ha un pubblico molto vasto, che la ama molto. Non credo a quelli che dicono che era tutto pilotato. Perla è stata la più votata, lei ha un seguito non indifferente fuori, i Perletti sono tantissimi. Poi lei e Mirko venivano da Temptation Island, il pubblico conosceva già la loro storia. Poi, non dimentichiamoci che la Campania è la Campania eh (ride ndr), quando la tifoseria campana si muove non ce nè per nessuno. Sono felice per Perla, le voglio molto bene.

Il momento più bello?

Quando ho rivisto la mia famiglia e i miei bambini correre verso di me. La scelta di tornare da loro è stato forse il momento più significativo del mio percorso. Ho scelto la famiglia e non il gioco. Per uno come me, vincere tre reality su tre poteva fare la differenza. Sarebbe stata una bella cosa.

Una volta uscito dalla Casa, c'è qualcuno che ti ha deluso?

No, deluso no. Sapevo che con alcuni sarebbe andata a finire così. Sono molto felice perché, nel loro piccolo, si stanno facendo sentire tutti. Stiamo spesso insieme con Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia...molti legami sono diventati importanti e privati. Ci siamo sentiti con Massimiliano e ci siamo ripromessi di vederci presto. Vedrò Vittorio per il suo compleanno. I rapporti che avevo in Casa li sto mantenendo anche fuori con l'unica differenza che lì ci vedevamo 24 ore su 24. Ora siamo ritornati alla normalità, ognuno ha il suo lavoro, io ho tre figli e ci tengo a essere un padre presente. Mi risulta difficile stare dietro ad alcune dinamiche.

Secondo te, la televisione è cambiata?

Si, tanto. Io non ho mai fatto parte di quella televisione dove partecipavi a un reality e ti cambiava la vita. Su venti ragazzi, oggi, forse due riescono a fare serate e cambiare vita. Non è più il Grande Fratello degli anni 2000. Oggi finisce il Gf e inizia L'Isola dei Famosi, Temptation Island, La Talpa...è difficile emergere. Io ho consigliato ai ragazzi di non adagiarsi troppo, ma di studiare e continuare a fare quello che facevano prima del programma.

Dopo aver partecipato come concorrente ai vari reality, ti piacerebbe fare l'opinionista?

Certo, credo di capirne molto di dinamiche di reality. Assolutamente si, mi piacerebbe molto fare l'opinionista. Io credo che dopo un pò di anni uno dovrebbe anche cambiare posizione. Sarebbe comunque una novità per il pubblico. Non ho più la forza di partecipare come concorrente e l'ho capito nella Casa del Gf. Dopo qualche giorno che ero dentro ho pensato "come faccio a vincere questo reality? Non riuscirò mai a stare 4 mesi qua dentro lontano dalla mia famiglia!". Era una situazione che mi spaventava, ma nel mio vocabolario non esiste la parola ritiro. Se non ci fosse stato il lutto, non avrei mai alzato la mano per lasciare il gioco.

Hai scritto "L'anima del campione". Che messaggio vuoi trasmettere a chi lo legge?

Ci tengo tantissimo perché credo nella mia storia. Voglio che la gente capisca che non è importante dove si nasce, ma l'obiettivo che si vuole raggiungere. Io e mia moglie ci siamo conosciuti 15 anni fa e non avevamo nulla, adesso rilascio interviste ai bordi della mia piscina. Ho deciso di scrivere questo libero per dire a tutti i ragazzi di non arrendersi mai, di svegliarsi e lottare per i propri sogni. Non dobbiamo farci logorare da un qualcosa che non riusciamo a ottenere. Questo libro è un viaggio dentro se stessi. Ringrazio la Casa Editrice Roberto Nicolucci Editore e il direttore Paolo Baldassarre, che ha sempre creduto in me e continua a farlo.

Cosa ti auguri? Hai qualche progetto in cantiere?

Mi auguro di poter avere sempre più tempo da passare con la mia famiglia. È il mio sogno più grande. Io a fine anno nel fatturato devo mettere il tempo. Progetti in cantiere? Il libro e un programma tutto mio. Ho un'idea molto simpatica e mi piacerebbe portarla a termine quest'anno sull'onda mediatica del Gf. Vorrei farmi conoscere in un'altra versione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.