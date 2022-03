Grande Fratello Vip, la verità di Victoria Cabello sul suo ex fidanzato Barù

Gossip TV

Le dichiarazioni della conduttrice e attrice italo-inglese sull'ex compagno, protagonista del Grande Fratello Vip.

In procinto di debuttare nella nuova avventura televisiva a Pechino Express, in onda a partire da questa sera in prima serata su Sky con la nona edizione, la conduttrice e attrice italo-inglese Victoria Cabello, ha parlato dei suoi ex fidanzati, uno dei quali, sta raggiungendo molta notorietà nella sua attuale partecipazione al Grande Fratello Vip. La Cabello e l'enologo toscano hanno avuto una relazione che si è conclusa nel 2013. Al Gf Vip, Nathaly Caldonazzo fece delle insinuazioni su Barù ipotizzando che fosse gay e tal proposito, Victoria ha voluto dire la sua. Alla domanda su cosa potessero pensare i suoi ex fidanzati sulla sua partecipazione al reality condotto da Costantino Della Gherardesca, la Cabello ha dichiarato:

"Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del “ciao come sto” direbbe “brava” e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente", ha dichiarato a Repubblica.

Dunque se qualcuno avesse ancora dubbi sull'orientamento sessuale di Barù, Victoria ha deciso di toglierli poche ed eloquenti parole.

"I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo", aveva affermato l'eccentrico esperto di vini in merito alla sua presunta omosessualità.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.