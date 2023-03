Grande Fratello Vip, la verità di Giulia Salemi sul rapporto con Pierpaolo Pretelli: "Stiamo scoprendo che..."

Gossip TV

Giulia Salemi torna a parlare della crisi avuta con Pierpaolo Pretelli e della sua esperienza al Gf Vip.

Giulia Salemi è uno dei volti più amati e apprezzati del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, la bella influencer e opinionista social della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato della sua carriera televisiva e della storia d’amore con Pierpaolo Petrelli.

Giulia Salemi e la crisi con Pierpaolo Pretelli: la confessione dell'ex gieffina

A pochi giorni dal suo 30esimo compleanno, Giulia Salemi ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha fatto un bilancio di questi anni in cui si è avvicinata al mondo della televisione. L'opinionista social della settima edizione del Grande Fratello Vip ha colto l'occasione anche per parlare della recente crisi avuta con Pierpaolo Petrelli:

Ho fatto 1500 ospitate in tv senza un ruolo preciso. Ho fatto il primo Gf Vip totalmente inconsapevole, sono andata allo sbaraglio. Era un periodo in cui facevo esperienza, quella che gli altri chiamano gavetta. E ne sono uscita con le ossa rotte. Poi ho cominciato a frequentare i social, vedevo tante ragazze che si riconoscevano in me, nel mio essere insicura, sfortunata in amore e mi sono sentita compresa. Quando sono stata chiamata per la seconda volta al Gf Vip ero una persona diversa, più consapevole. Ho anche trovato un team di lavoro che mi ha valorizzata, mentre prima avevo conosciuto tante persone inutili che volevano comandare la mia vita. Il problema è che l’ho sempre permesso io. Ora ho cambiato approccio verso il lavoro e verso me stessa. Ho un impiego, meno tempo libero e penso prima di parlare. È tutto qui. Al Gf Vip, nella mia postazione social, credo di essere riuscita a parlare meno, ma a dire le cose giuste, senza cercare di strafare.

A proposito della storia d'amore con Pierpaolo, Giulia ha rivelato i reali motivi della loro crisi:

C’è stato un momento in cui lavoravamo tantissimo entrambi e sempre negli stessi periodi. Non riuscivamo a vederci come avremmo voluto, eravamo molto tesi. Ci stavamo perdendo, abbiamo parlato con Alfonso, che ci conosce bene, abbiamo trascorso un weekend insieme e ci ha detto “Se vi lasciate date un calcio al destino che vi ha fatto incontrare perché siete stati fortunati”.

Chi ci segue e ci vuole bene dice fin dal primo giorno che dovremmo sposarci e avere un figlio. Ma la vita reale non è come i social, dove mostriamo solo la parte bella. È fatta di quotidianità, di confronti, di passaggi. Io e Pierpaolo ci stiamo conoscendo e stiamo scoprendo di avere caratteri diversi. Ci vuole tempo e impegno per trovare un’intesa più profonda. È un viaggio che bisogna affrontare in due, ciascuno con il proprio bagaglio, ciascuno per la propria parte.

