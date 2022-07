Gossip TV

La data di inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe subire un significativo slittamento.

La data di inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe slittare di diverse settimane.

Grande Fratello Vip, la settima edizione a rischio, potrebbe iniziare a ottobre

Il reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe dovuto esordire sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 19 settembre prossimo, data confermata dallo stesso conduttore al timone del programma per la quarta volta consecutiva.

Nelle ultime ore, tuttavia, il Gf Vip potrebbe aprire le porte rosse di Cinecittà addirittura ad ottobre. A riferirlo, la pagina Instagram GFVipnews, sempre molto aggiornata sul format di Canale 5. L'azienda di Cologno Monzese, sembra stia valutando la possibilità ai concorrenti di recarsi alle urne come ormai previsto per il 25 settembre data in cui tutti gli italiani si recheranno a votare per le elezioni politiche.

La nuova data di partenza sarebbe prevista per il 26 settembre o con molta probabilità il 3 ottobre prossimo, visto il grande spazio e la rilevanza dell'evento che occuperà molte emittenti televisive.

Secondo quanto riferito inoltre da TvBlog, la settima edizione sarà la più lunga di sempre.

"Che la prossima edizione del Grande fratello vip - si legge sul portale - sia destinata ad essere la più lunga della storia pare ormai un dato certo. Le affermazioni del figlio del fondatore di Mediaset nel corso dell’ultima presentazione dei palinsesti della principale azienda radiotelevisiva privata nazionale sono state abbastanza perentorie e tutti i segni del destino ci portano a pensare che quello che potrebbe accadere nel palinsesto di Canale 5 della prossima stagione televisiva avrà davvero qualcosa di storico. Il Grande fratello vip 7potrebbe andare avanti per tutta la stagione e chiudersi fra maggio e giugno."

Oltre alla diretta 24 ore su 24 prevista sul sito ufficiale e su Mediaset Extra, il Gf Vip andrà in onda con due appuntamenti settimanali (il lunedì e il venerdì in prima serata) oltre ai consueti daytime.

