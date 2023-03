Grande Fratello Vip, la rivelazione di Nikita Pelizon: "Ho avuto un momento in cui..."

Gossip TV

A poche settimane dalla finale del Gf Vip, Nikita Pelizon ripensa a tutti i momenti più importanti della sua avventura.

Manca davvero poco alla nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 20 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Nikita Pelizon ha fatto un bilancio del suo lungo percorso nella Casa di Cinecittà ricordando i momenti più importanti e significativi.

La confessione di Nikita Pelizon sul suo percorso al Gf Vip

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Nikita Pelizon. In vista della finale, l'amata e apprezzata concorrente della settima edizione ha ricordato i momenti più importanti e significativi della sua esperienza nella Casa di Cinecittà. La modella si è detta fiera del suo percorso e di non avere nessun rimpianto:

Io ho avuto un momento in cui avevo trovato la mia comfort zone, stavo da Dio. Poi è arrivato il video di Valerio, lo stesso giorno è arrivato Luca Onestini, devastante, e poi sono arrivati gli ospiti, quindi Marti e Matte con Ivana. Bello, all'inizio un pò così ma poi bello..non me lo aspettavo. Abbiamo litigato tre volte qui..

La Pelizon ha poi continuato confessando di essere contenta di aver ritrovato, grazie a questa esperienza nella Casa del Gf Vip, il suo ex fidanzato Matteo Diamante:

Non aveva senso litigare qui, potevamo farlo benissimo tutto l'anno che non ci siamo visti. Non aveva proprio senso. Consapevole di tutti, ho avuto i miei dubbi con lui, poi ho visto il modo in cui mi guardava e ho detto questa persona mi vuole bene. Matteo è stato uno spiraglio di luce positivo...Adesso sono tranquilla.

