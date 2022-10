Grande Fratello Vip, la rivelazione di Cristina Quaranta su Elenoire Ferruzzi: "Si ritirerà dal programma se..."

Gossip TV

Cristina Quaranta spiazza su Elenoire Ferruzzi prima della diretta del Grande Fratello Vip.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 27 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Cristina Quaranta ha fatto una diretta su Instagram insieme a Ginevra Lamborghini in cui si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata sul percorso di Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi lascia il Gf Vip? Parla Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi è sicuramente tra le protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà, caratterizzato da accese discussioni con gli altri concorrenti, ci hanno pensato Ginevra Lamborghini e Cristina Quaranta. Come riporta Biccy, quest'ultima, in particolar modo, ha ricordato la performer con affetto ma allo stesso tempo ha criticato il comportamento assunto nei confronti di Nikita Pelizon:

Elenoire ha una cultura pazzesca ed io l’adoro per questo. Però purtroppo non capisce dove c’è l’amicizia e dove potrebbe esserci qualcosa in più. Per lei c’è sempre qualcosa in più e poi si sente tradita e abbandonata. La posso capire, anche se nei confronti di Nikita ha un po’ esagerato. La scena dello sputo? L’ho vista in diretta. Ovviamente non ha sputato addosso a Nikita. Nikita è passata e lei ha sputato per terra e poi si è giustificata dicendo che aveva un semino in bocca. Una cosa molto grave.

Sono certa di una cosa - ha aggiunto l'ex concorrente della settima edizione del reality show - conoscendo Elenoire, se in puntata dovesse uscire questa storia e Alfonso la dovesse reguardire in qualche modo, credo che lei abbandonerà il programma. Anche settimana scorsa lei si è difesa, ma ha perso le staffe.

