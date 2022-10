Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria su Elenoire Ferruzzi: "Molti uomini non ammettono di amare una trans.."

Gossip TV

Daniele Dal Moro nasconde i suoi veri sentimenti per Elenoire Ferruzzi? Vladimir Luxuria ha detto la sua sulla questione nata al Grande Fratello Vip.

Da qualche giorno al Grande Fratello Vip, stanno tenendo banco le vicende tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. I due gieffini hanno sempre avuto un bel rapporto, un legame stretto di confidenze e sostegno reciproco, ma nel corso del tempo tra loro qualcosa si è bruscamente e inclinato e ieri sono volati stracci.

Gf Vip, Vladimir Luxuria su Elenoire Ferruzzi: "Molti uomini non ammettono di amare una trans ma..."

La Ferruzzi si è sfogata più volte con i suoi compagni d'avventura, affermando di essere rimasta molto delusa dall'ex tronista per alcuni comportamenti che sono andati oltre una semplice amicizia, celando poi un interesse, secondo la gieffina, palese. Dal canto suo, Daniele ha ribadito diverse volte di non provare sentimenti nei suoi confronti e di non averla illusa.

Nel corso della giornata di ieri, Daniele ha perso completamente le staffe nei confronti di Elenoire alla quale ha detto di essere stanco dei suoi atteggiamenti. Elenoire, però, è rimasta ferma sulla sua posizione e dopo lo scontro con Daniele è tornata a confidarsi con Edoardo ed Antonella, rivelando loro che sotto le coperte sarebbe anche successo qualcosa.

Sulle ultime vicende accadute al Grande Fratello Vip, sono intervenuti in molti a dire la propria, tra cui la nota opinionista transgender Vladimir Luxuria, da sempre un'icona dei diritti LGBT. Vladimir si è espressa molto chiaramente sulla questione, avendo avuto modo di conoscere Daniele e, nonostante abbia fatto presente che molti uomini non riescono ad ammettere con serenità di amare una trans, questo non è certo il caso di Dal Moro.

"Abbiamo tutte il diritto ad amare e essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso."

