Giorgia Nicole Basciano ha contesto duramente il provvedimento disciplinare del Grande Fratello nei confronti del fratello Alessandro.

Nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, giovedì 17 febbraio 2022, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano, colpevole di aver avuto atteggiamenti aggressivi e di non rispettare le regole del reality. Nello specifico, la causa scatenante, è stata un lite avvenuta nel tardo pomeriggio tra l'ex corteggiatore di Uomini e Donne nei confronti di Sophie e Alex Belli. Verso quest'ultimo, Alessandro si è avvicinato minacciosamente ed è stato trattenuto da Barù.

Alessandro ha quindi ricevuto il primo provvedimento disciplinare dell'intera dell'edizione e per molti, il trattamento riservato al 30enne ligure, non è stato equo in riferimento ad altri concorrenti e dei comportamenti assunti altrettanto discutibili. Basciano, in seguito al comunicato, ha ricevuto una nomination d'ufficio.

Grande Fratello Vip, la rabbia della sorella di Alessandro Basciano: "Lo fate passare come un mostro, vergogna!! Siete voi che dovete chiedere scusa!"

A tal proposito, durante puntata di ieri, la sorella dell'ex corteggiatore, Giorgia Nicole ha commentato su Instagram l'accaduto, accusando il programma di non aver mai speso una parola carina nei confronti del fratello e di averlo trattato come un mostro.

"Far passare Sophie come una povera matta - ha scritto Giorgia Nicole Basciano - che accetta violenze non è bello| Anche lei l'ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato perché la violenza sulle donne è tutt'altro è ben diversa dalla maleducazione, cara Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quanto mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai un cosa carina! Quando in quella Casa c'è stato peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c'è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento sulle donne, questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione, vergogna!!"

La ragazza ha anche condiviso il video della famosa lite tra Aldo Montano e Alex Belli, accompagnato da queste parole: "Premetto che non ho nulla contro Montano perché mi piace tantissimo e nulla contro Belli però, anche qui, non è stato preso un provvedimento come in tante altre discussione con parole pesanti. Come mai?"