Gossip TV

Nervi tesissimi nella Casa del Grande Fratello Vip: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sotto accusa e Signorini annuncia un provvedimento.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo quelli avvenuti tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e quello infuocato tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo, nel tardo pomeriggio Alessandro Basciano si è scagliato duramente nei confronti di Alex Belli, minacciandolo.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano minaccia Alex Belli, in arrivo un provvedimento disciplinare contro di lui

Il motivo scatenante non è stato del tutto chiaro ma l'ex corteggiatore pare si sia infastidito nei confronti di Sophie Codegoni, intenta a ridere e scherzare con Alex Belli. Alessandro si è sentito coinvolto ed intervenuto a gamba tesa, prima nei confronti di Sophie, poi nei confronti di Alex.

"Me la prendo con te. Questa che due mesi e mi sminuisce davanti alla gente. Me la prendo con te. Prossima volta che passo e ridi ci rimetti te. Non mi fate perdere il controllo eh. Te in primis. Me la prendo con te" ha urlato Basciano nei confronti della sua fidanzata. Quest'ultima, ha cercato insieme ad Alex di calmarlo, facendogli notare che le loro risate non erano rivolte a lui.

Alessandro ha notato ancora i due ridere e scherzare e in quel momento è partito minacciosamente contro Belli urlandogli contro:

Ma veramente pensi che sono un cogl*one? Non sto scherzando. Ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere.

L'ex corteggiatore pare si sia anche fatto mala ad una gamba dopo un calcio sferrato per il nervoso.

Questa volta il Grande Fratello ha deciso di intervenire, per la prima volta in questa edizione. Dopo l'annuncio sulle pagine social ufficiali del reality di un provvedimento nei confronti di un concorrente, comunicazione avvenuta poco prima della diretta della puntata, Alfonso Signorini ha specificato che il gieffino che sarà punito, in seguito proprio ai suoi comportamenti , sarà proprio Alessandro Basciano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.