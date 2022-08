Grande Fratello Vip, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo fa una rivelazione inaspettata!

Gossip TV

Angelica Benevieri commenta con un dolce video la relazione nata con Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri, provocando non poche polemiche tra i fan del Grande Fratello Vip, ancora dispiaciuti per la fine della relazione tra lo sportivo e Lulù Selassié. Ora, la nuova fidanzata di Manuel prende la parola, pubblicando su Tik Tok un video inaspettato.

Grande Fratello Vip, Angelica Benevieri innamorata di Manuel Bortuzzo

Dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha intrecciato una relazione con Lulù Selassié, la quale ha conquistato lo sportivo con fatica ma con una devozione unica. Il sentimento tra i due sembrava essere sempre più forte, tanto che la coppia aveva iniziato a cercare una casa da condividere, pronti a trasformare l’amore in una famiglia stabile. Poi, fulmine a ciel sereno, Manuel ha annunciato tramite un comunicato di aver messo fine alla relazione con la principessa etiope, la quale ha sofferto moltissimo e non ha nascosto la sua disperazione.

A distanza di pochissimi mesi, Manuel è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata ovvero Angelica Benevieri, molto popolare su Tik Tok e su Instagram dove può contare sull’affetto di 47mila followers. E proprio rispondendo ad alcune domande dei fan sui social, Angelica ha confidato di sentirsi molto felice e il merito è tutto della love story nata con Bortuzzo, il quale si è mostrato legatissimo alla sua nuova fiamma.

Angelica, inoltre, ha pubblicato un video divertente e ironica su Tik Tok, riferito proprio alla relazione con l’ex gieffino, dichiarando che avrebbe voluto trascorrere l’estate da sola, e che invece ha finito con l’innamorarsi di Manuel. Come continuerà questa relazione dopo l’estate? Nel frattempo, i fan di Lulù sono in rivolta: tutti sono convinti che Bortuzzo abbia giocato con i sentimenti della principessa per creare hype dopo la fine del programma, consapevole di non esserne realmente innamorato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.