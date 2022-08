Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata, ecco chi è

Gossip TV

Manuel Bortuzzo pubblica la prima foto insieme alla sua nuova fidanzata Angelica.

Chiusa la relazione con Lulù Selassié, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha ritrovato la serenità con Angelica Benevieri. Dopo i rumor degli ultimi giorni, la neo e giovane coppia ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando la foto del loro primo bacio sui social!

La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo è Angelica Benevieri

Manuel Bortuzzo ha definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Lulù Selassié! Il giovane nuotatore ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha svelato sui social l’identità della sua nuova fidanzata: la ragazza in questione si chiama Angelica Benevieri, è un'influencer e TikToker da quasi 300 mila fan.

È stata Angelica a ufficializzare la storia d'amore con Manuel condividendo attraverso una storia Instagram la foto del primo bacio. Scatto che è stato successivamente repostato anche dal ragazzo. La neo coppia, quindi, non ha nessuna intenzione di nascondersi. Come avrà reagito Lulù di fronte a queste immagini?

Al momento la Selassié non ha commentato la neo coppia. Ricordiamo, che fra i due, Lulù era senza dubbio quella più innamorata. La giovane principessa, infatti, non ha mai nascosto la sua delusione per la fine della sua storia d'amore con Manuel, anzi ha sempre sperato in un riavvicinamento da parte di lui. Un ritorno di fiamma che, almeno per ora, sembra essere impossibile.

