Grande Fratello Vip, la madre di Soleil Sorge sbotta sui social: ''Mia figlia usata per...''

Scatta la lite social tra Ainett Stephens e la madre di Soleil Sorge, che difende il percorso della figlia al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in grado di creare polemica e dinamiche senza fine, grande trasportatrice della Casa, nonostante le critiche che piovono copiose sul suo percorso nel reality show di Canale5. Dopo l’ennesimo attacco rivolto a sua figlia, Wendy Kay sbotta sui social e accusa un’ex gieffina di tirare in ballo Soleil solo per ottenere un po’ di popolarità.

Grande Fratello Vip, l’ira della madre di Soleil Sorge

Che piaccia o meno, Soleil Sorge ha guadagnato un ruolo di spicco nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, rendendosi protagonista di numerose polemiche e di scontri infuocati. Soleil non ha paura di dire ciò che pensa e questo la porta spesso ad essere criticata, anche dal pubblico che è profondamente diviso sul futuro della bella influencer. C’è chi, infatti, crede che sia Soleil a meritare la vittoria per il suo percorso tortuoso ma affascinante, mentre c’è chi non vorrebbe neppure vederla arrivare in Finale, dichiarando che la cattiveria non andrebbe mai premiata. Maria Monsé sembra essere una grande fan di Sorge tanto che, seppur lontana da Cinecittà, continua a difendere l’italo-americana a spada tratta sui social.

“Soleil l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle”, ha scritto Maria trovando immediatamente la replica caustica di Ainett Stephens. L’ex gieffina ha ancora il dente avvelenato per lo scontro con Soleil, che fu accusata di aver usato termini razzisti nei suoi confronti, e dunque non si trova d’accordo con la collega. “Ma se stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini… Insomma tutti invidiosi di lei, ciaone”, ha sbottato Ainett.

Dopo l’ennesimo commento su Soliel, che ha fatto pace con Miriana Trevisan, la madre della gieffina è intervenuta, scagliandosi contro Stephens: “Hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil. Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa, Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito”, ha scritto Wendy Kay.

