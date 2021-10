Grande Fratello Vip, la madre di Nicola Pisu,Patrizia Mirigliani, contro Miriana Trevisan: "Non farti prendere in giro"

Gossip TV

Patrizia Mirigliani non vede di buon occhio la neo-coppia del Grande Fratello Vip.

Nicola Pisu è uno dei protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni trascorsi nella Casa, il figlio di Patrizia Mirigliani, figlia del patron di Miss Italia e di Antonello Pisu ha confessato di essersi innamorato della showgirl campana, ex moglie di Pago, Miriana Trevisan.

Nonostante quest'ultima abbia più volte dichiarato di non voler creare una storia d'amore all'interno della Casa, tra i due gieffini è scatta un bacio passionale e sembra che abbiano finalmente rotto il ghiaccio. Miriana ha parlato spesso dei suoi dubbi nell'avvicinarsi a Nicola, per via della differenza di età e per il figlio Nicola, al quale la Trevisan ha promesso di non essere frettolosa in fatto di relazioni. Dopo il bacio, inevitabilmente, si parla dei due ragazzi come una nuova coppia nata all'interno del grande loft di Cinecittà. A intervenire sulla vicenda, si è espressa la madre di Nicola, Patrizia Mirigliani a cui il gieffino è legatissimo.

Il 32enne trentino è probabile che verrà messo al corrente di tutto proprio nel corso del prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La madre Patrizia ha già incontrato il figlio, parlando del loro travagliato passato nel quale è stata costretta a denuncialo per abuso di droga ed estorsione. Un gesto che oggi Nicola riesce a vedere come ciò che gli ha salvato la vita.

