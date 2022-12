Grande Fratello Vip, la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani nuova concorrente: ecco quando entrerà

Gossip TV

La 60enne iraniana tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi ed ex partecipante a Pechino Express Fariba Tehrani, madre dell'influencer Giulia Salemi, pronta a varcare la porta rossa della settima edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Fariba Tehrani nuova concorrente ufficiale

La notizia è giunta poco fa dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha confermato l'ingresso di Fariba che si aggiungerà al cast del reality nel corso della prossima puntata, lunedì 12 dicembre.

“Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip! si legge sulla pagina Instagram di Investigatore Socia - Fariba è in quarantena ed entrerà nella prossima puntata. Felice per te, te lo meriti grandissima donna”.

Classe 1962, Fariba Tehrani, è nata Theran in Iran. In Italia si è trasferita all'età di 18 anni e ad oggi gestisce un centro benessere nella città dove vive, in provincia di Piacenza. Ha partecipato a Pechino Express nel 2015 (con la figlia Giulia formando la coppia chiamata "le persiane") e all'Isola dei Famosi nel 2021. E’ stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque e Domenica Live condotti da Barbara D’Urso. E' la mamma dell'influencer italo-persiana Giulia Salemi ex gieffina di due edizioni del format Vip e tra gli opinionisti dell'attuale edizione.

