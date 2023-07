Grande Fratello Vip, la figlia di un'ex concorrente provinata per la prossima edizione: di chi si tratta?

Gossip TV

Tra i prossimi concorrenti del GFVip potrebbe esserci anche la figlia di un'ex gieffina? Vediamo insieme di chi si tratta!

Sono attualmente in corso i casting per scegliere i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip: nella Casa di Canale5 faranno il loro ingresso nuovi vipponi, sotto lo sguardo del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici di Mediaset che per la prossima stagione televisiva hanno imposto nuove regole: niente influencer o personaggi iscritti a Only Fans. Le regole di Pier Silvio Berlusconi sono piuttosto ferree e sembra che l'amministratore delegato abbia deciso di bocciare la prima lista di possibili concorrenti presentata da Signorini. Basta trash per la prossima stagione televisiva o, comunque, che sia contenuto e non offenda la sensibilità del pubblico da casa.

GFVip, la figlia di un'ex gieffina avrebbe sostenuto il provino per la nuova edizione!

Tra i diversi nomi che in questi giorni circolano ci sono quelli di Claudia Gerini e Ornella Muti tra le attrici, ma anche di ex parlamentari e giornalisti vari (in quest'ultima edizione si è fatta notare la presenza di Attilio Romita). Tuttavia, alcune indiscrezioni trapelate sui social parlano anche della figlia di un'ex concorrente che avrebbe deciso di prendere parte ai casting della prossima edizione. La segnalazione è stata riportata da Amedeo Venza nelle sue stories su Instragram.

Al momento si tratta solo di una voce, non certo di una conferma, ma sembrerebbe proprio che la figlia di una nota ex gieffina sia stata provinata per diventare una delle vippone della prossima stagione del GFVip. Si tratta anche di un personaggio che ha un certo seguito sui social e se fosse vero dovremmo aggiungere che a quanto pare prendere parte ai reality di Canale5 è...una caratteristica di famiglia! Forse, questa affermazione vi sembrerà criptica e sicuramente il nome di Gaia Nicolini non vi dirà nulla, ma se vi dicessimo che è la figlia di una gieffina molto seguita sui social? E il cui fratello è anch'egli un ex vippone?

Gaia Nicolini è la figlia di Guendalina Tavassi e, perciò, nipote di Edoardo Tavassi che ha preso parte all'ultima edizione del reality, riuscendo ad arrivare in Finale. Secondo Amedeo Venza, infatti, la giovane Nicolini sarebbe stata provinata per la prossima edizione del reality:

"Anche la figlia di Guendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GFVip!! Se la pera non cade mai lontano dall'albero non vedo un miglioramento...Avvisate subito Pier Silvio!"

La ragazza non è ignota al mondo dello spettacolo: ha infatti preso parte a Miss Italia nel 2022, con la fascia Miss Cinema Roma e si è diplomata quest'anno al liceo scientifico. Stando, tuttavia a recenti rumors, la ragazza potrebbe già essere stata scartata dall'amministratore delegato di Mediaset, proprio a causa della parentela con Guendalina Tavassi. Per scoprire se è davvero così, non ci resta che attendere.

