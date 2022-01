Gossip TV

La maggior parte dei concorrenti è ormai ostile all'ex corteggiatrice, vicina solo a Barù e Davide. La Casa del Grande Fratello Vip insorge contro la Sorge.

Soleil Sorge, continua a perdere consensi fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. I gieffini con cui ha avuto discussioni l'italo-americana sono davvero molti. Fino ad oggi, l'ex corteggiatrice ha avuto la maggior parte dei concorrenti fatta eccezione per Davide Silvestri e Barù.

Grande Fratello Vip, la Casa si scaglia contro Soleil Sorge

Miriana Trevisan, Delia Duran, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro sono tra le concorrenti più agguerrite contro la Sorge. L'ex ragazza di Non è la Rai, rivolgendosi alla Duran, le ha detto di recente:

"Non dare peso a quello che dice Sole perché lei non vede l’ora di trovare clip e basta. Lei ti mette dentro queste cose, lo ha fatto con tutte noi, ha fatto piangere Manila che è la donna più forte del mondo."

A far eco a Miriana, Delia e Nathaly: "Lei prende per il cul* tutti quanti. A me prende per il cul*, prende per il cul* tutti quanti!" La Caldonazzo, che nei ultimi giorni ha fatto muro nei confronti della Sorge, affermando che non riesce mai a chiedere scusa quando sbaglia, è sbottata dandole delle incoerenti: "Ma perché ci parlate allora? Me lo spiegate cazz*! Perchè non siete coerenti? Basta però ecchecazz*! Tutti ci parlate, ci ridete e ci scherzate e poi venite qui e ne dite peste e corna! E’ la sagra della farsa qua dentro!"

Jessica è stata l'unica in camera a prendere in parte le difese di Soleil:

"Vabbè ma ognuno ha pregi e difetti ragazzi! Si tratta di una ragazza della mia stessa età che si ritrova tutta la casa contro. Parliamo anche umanamente… non è che ha ammazzato qualcuno questa ragazza, per carità di Dio! Sarà cattiva, sarà stronz*, sarà pesante…Che tutta una Casa sia contro di lei, lasciarla da sola e isolarla non è neanche giusto. Io sono stata la prima che doveva venire da te a chiarirvi ma se non lo fa non posso scegliere tra lei e te perché non mi ha fatto niente…"

Come se non bastasse, è partita una crociata anche di Manila che dopo essere stata sempre accanto a Soleil, ora la reputa indifendibile. Oggi anche il neo arrivo, il modello campano, Antonio Medugno, ha affermato che l'italo-influencer vuole passare per vittima davanti al pubblico.

Qualcuno sul web ha definito come bullismo quello che si sta creando nella Casa intorno a Soleil che può ancora contare sull'amicizia di Davide Silvestri e Barù. La Sorge, nel corso dei quattro mesi del Grande Fratello Vip ha avuto diverbi con: Raffella Fico, Samy Youssef, Ainett Stephens, Aldo Montano, Francesca Cipriani, Lulù Selassiè, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Un po' troppi forse per considerarla una semplice vittima?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.