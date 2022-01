Grande Fratello Vip, l'ira di Lulù Selassié: "Basta! Mi sono rotta, non ce la faccio più"

Gossip TV

Lulù vuole sabotare il Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo nella Casa.

Domani, venerdì 28 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Lulù Selassiè è letteralmente sbottata con Sophie Codegoni e Federica Calemme rivelando di essere davvero stanca di sentire parlare in ogni diretta della "chimica artistica" tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Lulù Selassié contro Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran

Lulù ha deciso di sabotare il Grande Fratello Vip. Il motivo? La giovane principessa si è stancata di sentire Alfonso Signorini parlare per la maggior parte della puntata del triangolo amoroso nato nella Casa tra Alex, Soleil e Delia: "Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più".

"Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Basta, cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più. [...] Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, direi che è palese che abbiano fatto questo" ha continuato la Selassié, come riporta Biccy, rivolgendosi alle sue compagne di gioco.

Un pensiero, secondo quanto riportato da Lulù, condiviso anche da Manuel Bortuzzo: "...Lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio".

