Grande Fratello Vip, nuova lite nella Casa, una battuta di Soleil scatena l'ira di Manila Nazzaro

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip: è scontro tra l'ex Miss Italia e la Sorge.

Nuovi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonista, ancora una volta, Soleil Sorge che dopo aver fatto una battuta, ha scatenato le ire di Manila Nazzaro ma anche quelle di Katia Ricciarelli e Delia Duran.

Nel corso della serata, il Grande Fratello ha assegnato un nuovo compito ai concorrenti, quello di realizzare un programma radiofonico. Soleil ha scelto Barù e Jessica ma, ma quando il nipote di Costantino della Gherardesca le ha fatto notare che a condurre doveva esserci Manila, l'ex corteggiatrice ha affermato:

Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!

La battuta di Soleil non è piaciuta affatto a Manila che si è sfogata con Katia e Delia. “Ha detto una brutta cosa. Veramente s… e se lo dico io. Mi spiace molto dirlo, le voglio bene ma questa cosa è stata stron**, ha commentato la Ricciarelli alla quale ha dato seguito anche la Duran affermando che era stata fatta una battuta decisamente cattiva.

Manila ha poi affrontato la Sorge in cucina dicendole: "Si sono alzati tuti dopo la tua battuta sgradevole. Hai fatto una battuta sgradevole nei miei confronti, non sei stata molto carina, come sempre. Posso non leggerla come una battuta? Non puoi prendermi in giro perché mi faccio il mazzo anche per le cose tue"

"Era una battuta, non posso prenderti in giro? Adesso dobbiamo fare un caso su questa battuta? Divertitevi, mi sono proprio rotta!" ha sbottato l'influencer.

