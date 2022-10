Grande Fratello Vip, l’ex di Marco Bellavia fa confessioni sconvolgenti: ''Ha rischiato la vita, ricovero d’urgenza''

Gossip TV

Marco Bellavia continua a far parlare di sé nonostante sia lontano dalla casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato la sua ex fidanzata.

Sebbene si sia allontanato dai riflettori e dalla casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è ancora argomento di conversazione nei salotti del gossip, soprattutto dopo le nuove rivelazioni drammatiche della sua ex fidanzata Marianna Bosis.

Grande Fratello Vip, retroscena shock su Marco Bellavia

La settima edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe potuto aprirsi in modo peggiore. Marco Bellavia, dopo aver chiesto aiuto ai suoi compagni e ave spiegato di soffrire di depressione, è stato accerchiato da un branco di pura cattiveria e indifferenza che l’ha portato a lasciare Cinecittà. Scene impietose sono state mostrate su Canale 5 e il pubblico ha detto basta, chiedendo l’intervento di Alfonso Signorini e degli autori: questa volta si è parlato di un male troppo grande e diffuso per tacere e fingere di fare i perbenisti in diretta Tv, per amore di show.

Così, il presentatore ha preso provvedimenti, anche se in un secondo momento non si sono rivelati così giusti e drastici come ci si sarebbe aspettato, tanto che Ginevra Lamborghini con la squalifica incollata al petto è ancora in studio a creare dinamiche per far parlare di sé, nella speranza di qualche sponsorizzazione. Del resto, Cristina Quaranta ha svelato che i Vipponi eliminati percepiscono soldi anche per essere presenti in studio, ed ecco svelato il mistero di Ginevra e l’accondiscendenza di Signorini a riguardo. Nel frattempo, sulle pagine di Di Più Tv parla Marianna Bosis, ex fidanzata di Bellavia con il quale ha fatto coppia per quattro anni sino al 2020.

“Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico. A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio”.

Marianna racconta di aver aiutato Marco in un momento di crisi nera, inserendolo nell’organico della sua azienda con ruolo di consulente, poi ammette di essere rimasta incinta del gieffino e di non aver voluto portare a termine la gravidanza. Un fatto che, come commenta lei stessa, ha segnato ancora più profondamente Bellavia.

