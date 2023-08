Grande Fratello Vip, l'amore di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sotto accusa perché "senza figli", la dura replica

Gossip TV

“Non è amore, non hai figli" la replica stizzita dell'attrice siciliana Rosalinda Cannavò, tra i protagonisti della quinta edizione del Gf Vip.

L'attrice siciliana Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso una Storia su Instagram pubblicando un alcuni ripetuti commenti di un utente inerenti al suo rapporto con Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere della nazionale Walter, che l'ex gieffina ha conosciuto e di cui si è innamorata proprio durante il reality show targato Mediaset.

"Amore finto senza figli": Rosalinda Cannavò replica e spiazza

Non è certo la prima volta che la Cannavò riceve attacchi di hater dopo la fine del Gf Vip. L'attrice è stata spesso criticata per le più svariate ragioni: dal rapporto con Dayane Mello al caos creato dall'Ares Gate che in passato ha condizionato l'ex gieffina anche sulla sfera privata.

Questa volta, un utente ha attaccato insensatamente Rosalinda sul suo rapporto con Zenga e il fatto che la coppia non abbia ancora figli.

"Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore". "Amore finto senza figli". E ancora: “Certo ti ha pagato la vacanza, m*rta di fame con la valigia di cartone dal sud“, in risposta ad una dedica romantica di Rosalinda per il fidanzato. L'ex gieffina questa volta non ha voluto tacere e ha voluto precisare che questo genere di commenti sulla maternità potrebbe davvero ferire una persona e ha anche ribadito la sua fierezza di essere nata nel Sud d'Italia.

Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo, e la nostra terra la amate quando venite in vacanza."

Andrea e Rosalinda, nel corso della loro relazione, hanno dichiarato più volte che nei loro desideri come coppia c'è la voglia di poter celebrare il matrimonio e naturalmente allargare la famiglia:

" Il mio sogno è quello di avere una bambina - ha dichiarato Andrea Zenga -Comunque quello di costruire una famiglia insieme. Sento che è la donna giusta e poi mi piacerebbe tanto che fosse la mamma di mia figlia o di mio figlio. E’ un passo che vorremmo tanto fare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.