Grande Fratello Vip: l'accusa shock di Vittoria Deganello: "Nicole Murgia mi ha invitata ad abortire "

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, è tornata a parlare di Nicole Murgia, sorella del suo ex fidanzato Alessandro Murgia, tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Gf Vip, accusa shock di Vittoria Deganello nei confronti di Nicole Murgia

La Deganello aspetta un figlio da suo fratello con cui ha avuto una breve relazione non terminata nel migliore dei modi. Il calciatore infatti, secondo quanto ha riferito Vittoria, avrebbe terminato il rapporto poco dopo aver saputo della gravidanza.

Lo scorso gennaio, l'ex corteggiatrice ed ex scelta di Matteo Marciano aveva detto di non riuscire a a guardare il reality quest’anno, perché pieno di “un’ignoranza generale che mi vergogno per l’essere umano”.

Tornando a parlare del reality show targato Mediaset, la Deganello ha risposto ha un utente che le ha chiesto cosa pensasse del recente sfogo (finto) di Nicole avvenuto nella Casa.

La risposta di Vittoria ha lasciato tutti senza parole:

"Mi avete mandato dei video, sì, qualcosa ho visto e chiaramente ha percepito giusto ma mi fermo qui perché se dovessi parlare casca tutto il palco, ricordiamoci che è la stessa donna che mi ha chiesto di abortire. Quale donne e quale madre si permettere mai di negare una vita?"

