Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli torna a parlare di Nathaly Caldonazzo: "Non si può andare avanti così"

Lo sfogo di Katia dopo la diretta del Gf Vip.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco ricca di colpi di scena. A commentare le ultime dinamiche della Casa ci ha pensato Katia Ricciarelli che, dopo la diretta, è tornata a criticare Nathaly Caldonazzo.

Katia Ricciarelli ribadisce la sua posizione su Nathaly Caldonazzo

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Katia è tornata a parlare di Nathaly, che è stata inaspettatamente la preferita dal pubblico. "So che su di me ha detto di tutto" ha confessato Manila seguita da Soleil "Posso dirti una cosa Katia? Tu per me sei stata talmente buona e corretta che era al limite del falso un pò. Troppo cordiale".

Parole che hanno provocato la reazione della Ricciarelli, che ci ha tenuto a chiarire la sua posizione: "Allora tu non hai sentito quello che ho detto [...] Io ho detto ad Alfonso che ho le mie idee e le mantengo. Cerco di dirle in un altro modo, con educazione. Io in puntata dovevo essere così. Però è chiaro che non si può andare avanti così, con la falsità. Io non sono nè sola nè cattiva".

"Ti giuro questa cosa qui mi manda in tilt" ha spiegato Soleil riferendosi agli attacchi rivolti da Nathaly a Katia "...perché tu non sei stata e mai sarai sola [...] Io mi rifiuto di cedere alle falsità e al perbenismo, voglio solo vivermi me stessa e il bello qui dentro con te e le persone che amo. Non mi piego a queste cose qua".

