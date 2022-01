Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli nuova bufera, le parole tremende a Jessica Selessie: "Che mignot**!

Gossip TV

Nuove esternazioni infelici della sorano al Grande Fratello Vip, pioggia di critiche.

Altra bufera in arrivo su Katia Ricciarellial Grande Fratello Vip. Nel corso della serata di ieri, la nota soprano, intenta a fare un aperitivo con alcuni dei suoi compagni d'avventura, ha avuto l'ennesima esternazione infelice rivolgendosi a una delle sorelle Selassiè, questa volta, Jessica.

Vendendo quest'ultima ballare e scatenarsi nelle danze che ha prontamente messo il Gf per accompagnare l'aperitivo, la Ricciarelli, rivolgendosi a Soleil Sorge ha dichiarato: "Che mign…ta, ragazzi!" suscitando l'ilarità dell'ex corteggiatrice.

Il video ha immediatamente fatto il giro del web con relative e ovvie critiche nei confronti della Ricciarelli più volte protagonista, nel corso dell'edizione, di scivoloni e battute infelici. L'offesa è sicuramente molto grave e anche fuori luogo, resta solo da chiarire se, come sostengono alcuni, la Ricciarelli abbia detto "Porca migno***", non riferendosi quindi alla Selassiè. E' probabile che, qualora fosse accertata l'offesa a Jessica, anche in questo caso, non venga affrontato l'argomento per non indispettire la Ricciarelli.

Gf Vip, Alfonso Signorini sugli scivoloni di Katia Ricciarelli: "La perdono e la ringrazio"

Qualche settimana fa, il conduttore, Alfonso Signorini è intervenuto sulla questione Ricciarelli sulle pagine del suo giornale Chi:

"Al GF ci sono state squalifiche inappropriate e questo l’ho già detto. Secondo me quella di Fausto Leali è stata tra le più sbagliate. Quindi nello stesso errore non voglio inciampare con Katia perché sono convinto che lei non sia una persona razzista."

"Io penso che Katia, per età e vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, ora si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza. Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. O la si odia o la si ama. Certamente la sua presenza non lascia indifferenti. Tutto si può dire di lei tranne che sia “un comodino”, per usare un termine spesso usato nella casa per definire vipponi di scarsa personalità“

