Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli furiosa contro Manila Nazzaro, la reazione di Soleil Sorge

Scoppia la lite al Gf Vip tra Katia e Manila: "L'amicizia è un'altra cosa".

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip. Dopo Lulù Selassiè e Soleil Sorge, anche Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta nella Casa. Il motivo? La poca considerazione riservata dalla showgirl alla soprano.

Scontro al Gf Vip tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro

Katia si è scagliata contro Manila al Grande Fratello Vip. Innervosita dall’atteggiamento disinteressato della showgirl, la soprano è sbottata con Soleil affermando: "Io sono fatta così, fate come volete. Ci sono le nomination, votatemi ma non mi rompete i co****ni. Lasciatemi in pace. Per me l’amicizia è un'altra cosa".

Parole che hanno provocato la dura reazione della Nazzaro: "Non mi puoi dire che non sono un amica perché non sono venuta a svegliarti. E dai, bastA. Ci resto male anche io, perdonami". "Non gridare! Adesso basta me ne vado" ha prontamente replicato la Ricciarelli, che ha abbandonato la conversazione per andare nella sua stanza.

Dopo aver assistito allo scontro tra Manila e Katia, Soleil ha provato a calmare gli animi invitando la showgirl a riflettere: "Sta poco bene e quindi si agita. Non iniziamo a discutere fra di noi. Non ci devi stare male, cerca di comprendere Katia che sta male e sta nervosa [...] Tu fai pure troppo ed è quello che ti fa stare male. È solo nervosa, non prendertela".

