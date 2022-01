Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano al centro delle polemiche per le parole su Sophie Codegoni, ecco cosa è successo

Gossip TV

Alessandro e Gianmaria a confronto su Sophie al Gf Vip.

Alessandro Basciano è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni su Sophie Codegoni. Confrontandosi con Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip, l'ex tentatore ha parlato della frequentazione con la giovane modella paragonandola alla sua ex Eriona Sulejmani e usando parole davvero poco carine.

Alessandro Basciano spiazza su Sophie Codegoni al Gf Vip, è polemica!

Dopo essersi sbilanciato e baciato Sophie al Grande Fratello Vip, Alessandro ha fatto un passo indietro. Parlando con Gianmaria, l'ex tentatore di Temptation Island ha chiarito la sua posizione nei confronti della giovane modella ridimensionando il suo interesse: "Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra...".

Un discorso che, come riporta Biccy, ha messo d'accordo anche Antinolfi: "È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f**a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi**e che ci sono altre mille che sono superiori". "Eh, poi io dico aspetta un attimo. Ridimensioniamo le cose come stanno" ha aggiunto Basciano.

Le parole di Alessandro e Gianmaria non sono passate inosservate a Deianira Marzano, che è intervenuta sui social per difendere Sophie: "Basciano dice che ci stanno ragazze molto più belle di quelle nella casa, tipo la sua ex, che quando usciva con lui tutti per strada si giravano. [...] Perché non si mettono insieme Gianmaria Antinolfi e Alessandro e si levano dalle scatole. Visto che vanno così d’accordo a sputare nel piatto dove hanno mangiato, spero facciano vedere tutto a Sophie".

