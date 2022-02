Grande Fratello Vip, Jessica Selassié svela il suo segreto! (VIDEO)

Gossip TV

Jessica Selassié sembra essere l’unica concorrente della casa del Grande Fratello Vip a saper gestire lo stress dopo mesi di reclusione.

Jessica Selassié ha vissuto i suoi alti e bassi nella casa del Grande Fratello Vip, ma è riuscita a mantenere la calma e tornare a sorridere. Davide Silvestri, ormai al limite dopo lunghi mesi di reclusione, chiede consigli alla principessa etiope che rivela il motivo della sua resilienza.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié fa una rivelazione

Nonostante la Finale sia ormai vicinissima, nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di grande tensione. Soleil Sorge e Davide Silvestri sono in guerra, mentre Katia Ricciarelli è furiosa per essere finita al televoto e minaccia di lasciare il programma, poiché stanca delle strategie dei suoi colleghi. In cucina, Davide, Jessica Selassié e Barù, che si è finalmente sbilanciato sulla principessa etiope, parlano della delicata situazione e l’attore ammette di essere al limite della sopportazione.

“Quando scoperchi il vaso… Tu non so come fai a resistere così Jessica, sei tranquilla e sempre serena. Io sono cotto, ho nostalgia della mia vita”, ha ammesso Silvestri. Pur comprendendo il momento no del gieffino, Jessica ha confidato di combattere lo stress ricordando momenti ben più duri della sua vita. “Ho anche io i miei momenti, però reggo bene perché ho avuto momenti ben più stressanti nella mia vita di questo. Questo in confronto, per me, è una passeggiata. Reggo molto bene lo stress, sono abituata alle situazioni di stanchezza, non mi lamento quasi mai”, ha spiegato Selassié, mentre Barù non si è potuto trattenere dall’osservare ammirato la gieffina.

Moltissimi fan supportano Jessica nel suo percorso al Gf Vip augurandosi che sia proprio lei a vincere il programma, tanto che la principessa può vantare un fandom clamoroso sui social che, oltre a sostenerla, osserva sempre con maggiore curiosità il rapporto con Barù. Dopo l'ultima puntata c'è chi crede che il gieffino stia per capitolare definitivamente, ma starà a Jessica giocarsi le giuste carte nelle poche settimane che la separano dalla finale.

