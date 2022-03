Grande Fratello Vip, Jessica Selassié spiazza: "Ho vissuto un momento di forte crisi, per colpa di Lulù noi prendevamo..."

Gossip TV

Le rivelazioni inaspettate di Jessica dopo la vittoria al Grande Fratello Vip.

La prima puntata de L'Isola dei Famosi è andata in onda ieri, lunedì 21 marzo 2022, è stata ricca di colpi di scena. Per l'occasione, Jessica Selassié è stata ospite a Isola party, il talk di approfondimento sul reality show condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, dove raccontato come ha trascorso questa settimana dopo la vittoria al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié: la verità sul percorso al Gf Vip con le sorelle Lulù e Clarissa

"Diciamo che tutta questa settimana sono stata molto tranquilla a casa con la ma famiglia che comunque mi è mancata tantissimo" ha dichiarato Jessica per poi confessare di aver vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip un momento di forte crisi "Il giorno in cui dovevamo decidere se rimanere per altri 3 mesi. Finisce la puntata e cado in lacrime, mi dico 'ma chi me l’ha fatto fare, non volevo rimanere'. Un momento di super crisi, è stato come ricominciare d’accapo. C’erano nuove persone che entravano, è stato un po’ un viaggio anche la seconda parte, alla fine ho fatto bene a rimanere".

A proposito del suo percorso al Gf Vip intrapreso con le sorelle Lulù e Clarissa, Jessica ha rivelato: "Fare questa esperienza insieme a volte è stato uno svantaggio, perché all’inizio noi prendevamo tantissime nomination per colpa di Lulu. Alla lunga avere qualcuno della tua famiglia o di te molto vicino con cui intraprendere questo viaggio ti posso assicurare che è un grande vantaggio perché tanti momenti in cui mi sentivo sola avere Lulu come spalla su cui piangere è stato molto molto d’aiuto quindi è un vantaggio".

Leggi anche La rivelazione di Alfonso Signorini dopo il Gf Vip

"Clari è uscita dopo due mesi e mezzo e devo dire che mi è mancata tantissimo, io tutto quello che faccio lo faccio sempre in simbiosi con Lulù però dopo un po’ lì dentro ero stanca e non sopportavo più tutto quanto, inclusa lei che la amo alla follia e quindi ogni tanto c’erano questi litigi che facevano anche ridere. Mia madre da casa rideva molto" ha concluso la vincitrice della sesta edizione del Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.