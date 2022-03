Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rivela: "È stata un'edizione diversa, temi e dinamiche inaspettate"

Gossip TV

Signorini torna a parlare dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria della principessa Jessica Selassié. Un trionfo che è stato commentato da Alfonso Signorini che, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche svelato i momenti più emozionanti, ma anche quelli più difficili per lui.

Alfonso Signorini vuota il sacco dopo il Gf Vip

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Alfonso è tornato a fare un bilancio dell'ultima edizione del reality show: "È stata un’edizione diversa, più imprevedibile. C’erano tanti personaggi forti e si sono sviluppati temi e dinamiche inaspettati. Manuel l’ho introdotto per parlare di disabilità in prima serata. Missione compiuta, ma mai più mi sarei immaginato che si sarebbe innamorato così profondamente di Lulù, la ragazza più pazza della Casa. O che Alex Belli sollevasse il tema dell’amore libero che ha tenuto banco per mesi. Certe dinamiche prendono piede per conto loro".

Un'edizione intesa, che si è conclusa con la vittoria di Jessica: "Jessica non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale. A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo. E poi la cotta non corrisposta con Barù ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico".

Signorini ha poi rivelato quali sono stati i momenti più emozionanti e difficili che ha dovuto affrontare al Gf Vip. Il momento più toccante per il conduttore è stato proprio l’incontro tra Manuel e Lulù durante la finale, mentre quello più difficile quando Katia Ricciarelli è stata accusata di razzismo: "Quando succedono queste cose ci resti male".

